Microsoft’un Türkiye’de henüz kullanılamayan bulut oyun hizmeti Xbox Cloud Gaming’in yakında tüm oyunlara destek getireceği iddia edildi. Şu anda sadece Game Pass oyunları destekleniyordu.

Xbox’ın kullanıcılarına sunduğu en iyi hizmetlerden biri Xbox Cloud Gaming’di. Maalesef Türkiye’de henüz kullanılamayan bu özellik, bir bulut akış hizmetiydi ve kullanıcıların oyunları istedikleri cihazdan oynamalarına olanak tanıyordu.

Şimdi ise Xbox Cloud Gaming’de çok istenen bir değişikliğin yapılacağı iddia edildi. Şu ana kadar sadece Xbox Game Pass oyunları buluttan oynanabiliyordu. Ancak yeni iddia, çok yakında bunun değişeceğini söylüyor.

İddiaya göre oyuncular, yakında satın aldıkları herhangi bir oyunu Xbox Cloud Gaming ile oynayabilecek

The Verge’ten Tom Warren’ın kaleme aldığı iddiaya göre Xbox Cloud Gaming, oyuncuların istedikleri herhangi bir oyunu oynamasına izin verecek. Yani sadece Xbox Game Pass oyunlarıyla sınırlı olmayacak, satın alınan tüm oyunlar buluttan oynanabilecek. Ancak binlerce oyuna destek gelecek olsa da bazılarının anlaşma ve lisans gibi nedenlerden dolayı yer almayabileceği de belirtilmiş. Bu oyunların neler olduğu hakkında bilgi yok.

Microsoft, uzun süredir bu tarz bir özellik üzerinde çalışıyordu. Hatta normalde 2020’de çıkacaktı ancak binlerce oyun için temel altyapıyı hazırlamada yaşanan sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

Gelen bilgilere göre şirket, özelliği kasımda Xbox Insiders kullanıcıları üzerinde test etmeye başlayacak. Testler başarılı olursa da sonrasında Xbox Cloud Gaming’in bulunduğu yerlerde çıkış yapacak. Biz de hâlâ Xbox Cloud Gaming olmadığı için maalesef ulaşamayacağız.