NVIDIA, GeForce RTX 2060’ın Fiyatını Düşürdü

NVIDIA, geçtiğimiz sene gerçekleştirilen CES 2019 etkinliğinde oldukça dikkat çeken GeForce RTX 2060 isimli ekran kartını tanıtmıştı. Şirket, ekran kartının 350 dolarlık fiyatını 300 dolara düşürme kararı aldı.

Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi NVIDIA, oyunculara yönelik grafik işlemciler üretmesiyle sektörde önde gelen bir isim. Şirket, geçtiğimiz iki sene içerisinde oyunlarda gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini tanıtmıştı ve bu teknoloji, oyunlardaki grafiği çok daha üst seviyelere çıkarabildiği için oyuncular tarafından oldukça ilgi çekmişti. Şirket, daha sonrasında bu teknolojiyi üst seviyede çalıştırabilecek ekran kartı serisi olan GeForce RTX ailesini tanıttı.

GeForce RTX serisinin en geç piyasaya sürülen ve en düşük performanslı modeli olan GeForce RTX 2060, 15 Ocak 2019 tarihinde piyasaya sürüldüğünde 350 dolar fiyat etiketine sahipti. Işın izleme, DLSS ve daha bir sürü özelliğin bulunduğu bu ekran kartının fiyatı, NVIDIA tarafından alınan bir karar ile düşürüldü. Geçtiğimiz günlerde EVGA’nın tanıttığı GeForce RTX 2060 KO serisinin 279 dolar fiyat etiketine sahip olmasının NVIDIA’yı indirim yapmaya ittiği düşünülüyor.

NVIDIA GeForce RTX 2060 artık 299,99 dolar

NVIDIA GeForce RTX 2060, ilk piyasaya sürüldüğü zaman 349,99 dolarlık bir fiyat etiketine sahipti. Daha sonra SUPER varyantı çıkan ekran kartı, buna rağmen hiçbir indirim almamıştı ve standart fiyatı ile piyasadaki varlığını sürdürmeye devam ediyordu. Şimdiyse NVIDIA, ekran kartının resmi satış fiyatını 350 dolardan (2.063 TL) 299,99 dolara (1.768 TL) indirdi. Bu da şimdilik piyasadaki RTX’ler karşılaştırıldığında 300 doların altına alınabilecek tek RTX ekran kartının GeForce 2060 olmasını sağladı.

Bu hareketin asıl sebebinin ise CES 2020’de tanıtımı gerçekleştirilen ve 279,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sürülmesi beklenen AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartıyla başa çıkmak olduğu belirtiliyor. AMD, çoğu zaman NVIDIA ile olan rekabetinde daha ucuz ancak güçlü ekran kartları piyasaya sürerek bir adım daha ileride görülüyor. NVIDIA’nın da AMD’nin yeni ekran kartıyla başa çıkabilmek için böyle bir strateji izlediği düşünülüyor.