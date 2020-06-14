NVIDIA’nın Ampere GPU kullanan GeForce RTX 30 serisi, 2020 yılının eylül ayında satışa çıkacak. Serinin ilk satışa çıkacak iki üyesi ise GeForce RTX 3090 ve GeForce RTX 3080 olacak.

Yeni konsolların gelişiyle birlikte bilgisayarlar da kendilerini gelişmeye zorlayacaktır. Üst seviye GeForce kartlar da bu gelişimin son örnekleri olacak ve bilgisayarlarda yapılacak çalışmalarda grafik işlemci ihtiyacını karşılayacak.

Igor’s Lab’ın NVIDIA içindeki kaynaklarına ve firmanın geçmiş yıllardaki takvimlerine dayanarak yaptığı tahminlere göre yeni Geforce RTX 30XX serisi yaklaşık 3 ay sonra resmi olarak satışa çıkacak. İlk gelen modeller ise RTX 3090 ve RTX 3080 olacak.

Seri üretim ağustosta başlıyor

Rapora göre NVIDIA, iki yeni Ampere destekli GeForce grafik kartının üretimine yakın zamanda başlayacak. Bahsei geçen kartlar olan GeForce RTX 3090 ve GeForce RTX 3080’in özellikleri hakkında spekülasyonlar olsa da her iki kart da GA102 GPU kullanacak gibi duruyor. Tabii ki kartların konfigürasyonları epey farklı olacak.

Takvime baktığımızda şu anda DVT yani Tasarım Geçerlilik Testi aşamasında olan cihaz, temmuz ayının sonuna kadar çalışan bir örneğe kavuşacak ve EMI testlerine girecek. Üretim geçerlilik testlerini de geçmesi halinde ağustos ayında kart üretime girerken BIOS’u da yayınlanacak.

Kartın üretiminin ardından ilk Benchmark sonuçlarını ve medya tanıtım etkinliklerini ise eylül ayında göreceğiz. Böylece tatil sezonu olarak da bilinen dönemde çıkacak yeni oyunlar için gelişmiş bilgisayarlar toplamak mümkün olacak.

Kartların özellikleri yakında belli olabilir

Yeni kartların üretimlerinin başlamasıyla birlikte bu kartlar hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz. Muhtemelen kartlar hakkındaki kesin detaylar da belli olacak. Ayrıca kartların farklı versiyonları da karşımıza çıkacak.

Kartların Founders Edition olarak sunulacak versiyonlarında yaklaşık 150 dolarlık bir soğutma sistemine sahip olacak. Bu sistemde egzotik materyaller ile teknolojik özellikler bir arada yer alacak.

Kartlardan biri olan RTX 3080, isminden de belli olduğu üzere RTX 2080 ya da 2080 Ti’ın yerini alacak. Öte yandan RTX 3090 ise merak uyandırıyor. Firmanın isimlendirmelerinde '90' sayısını çift çipe sahip grafik kartlarında kullanıyor. Bu da bu seriye ait cihazların Ti’lardan daha iyi bir cihaz olduğunu gösteriyor.