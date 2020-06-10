NVIDIA’nın yakında tanıtacağı RTX 3000 serisi ekran kartları, ortaya çıkan bazı özellikleri ve görüntüleriyle heyecan yaratıyor. Bu sefer karşımıza çıkan şey, RTX 3080’e ait olduğunu düşündüğümüz eşsiz soğutma blokları.

Son zamanlarda herkesin gündeminde olan NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi ekran kartları konusunda sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Nasıl göründüğünü ve bazı performans testleriyle beraber hangi özelliklere sahip olduğunu öğrendiğimiz NVIDIA’nın amiral gemisi ekran kartları, bu sefer de devasa soğutma bloğuyla karşımıza çıktı.

Ortaya çıkan bilgiler konusunda hiçbir resmi bir açıklama olmadığını belirtmekte fayda var zira şirket, tüm bu paylaşılan verilerden bambaşka şeyler sunabilir ve bizi şaşırtabilir. Bu sefer karşımıza yeni ekran kartlarının ısınmamasını sağlayacak soğutma bloğu çıktı. Fanları sökülmüş bir şekilde görüntülenen soğutma blokları, güçlü çekirdekleri soğutmak için şimdiye kadar gördüğümüz ekran kartı fanlarından çok daha farklı bir mühendislikle karşımıza çıkıyor.

GeForce RTX 3080’in soğutma blokları:

Alışılmışın dışında bir soğutma tarzı sunan bu soğutma bloğu, NVIDIA mühendislerinin yeni göz bebeği diyebiliriz. Emsalsiz ve özgün tasarımının altında, fanların farklı taraflarda bulunması yatıyor. Fanların bir tanesi, soğutulacak işlemcinin hemen üstünde bulunurken diğerleri kartın diğer tarafında ve sonunda yer alıyor. Bu denli güçlü grafik yongalarını soğutmak için çok katmanlı soğutma yapısı kullanmaksa akıllıca görünüyor.

Reddit’de bir kullanıcının yorumlarına göre soğutma bloğunun üzerinde bulunan fanlar itme çekme kuralına uygun dizilmiş. Kartın farklı taraflarında bulunan fanlar, soğuk havayı dışarıdan kartın içine üfleyecek. Kartın orta bölümünde bulunan ve farklı bir doğrultuda uzanan bölgeden, yongayı soğutmak için kullanılan sıcak hava tahliye edilecek.

Yorumu, önceden paylaşılan görsellerdeki kısmen kapatılmış orta bölümü inceleyerek doğrulayabiliriz. Tek tarafı kapalı olan orta bölüm, farklı açılardaki ızgaralardan sıcak havayı dışarı tahliye edebilir. Sıcak havanın orta bölümlerden yukarı ve aşağıya üflenecek olması için kasanızdaki hava akışını mükemmel ayarlamanız gerektiğini de belirtmekte fayda var.