NVIDIA'nın yakın zamanlarda duyurmayı planladığı yeni RTX 3000 serisi ekran kartlarına bir yenisi daha eklendi. Önceki RTX 2000 serisi, RTX 2080 ile son bulurken bu sefer NVIDIA, RTX 3090 ile sürpriz yapabilir. Duyurulması beklenen RTX 3090'ın 24 GB vRAM ile birlikte geleceğini de ekleyelim.

Oyuncular için ekran kartı denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden olan NVIDIA'nın yeni çıkaracağı ekran kartları hakkındaki söylentiler devam ediyor. Yeni ekran kartının dış görünüşü hakkında ortaya çıkan görüntüleri geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık.

Yeni ekran kartları hakkında bu sefer farklı bir bilgi ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Şimdiye kadar ekran kartlarının adları hakkında resmi bir açıklama olmamasına karşın Vigor ve Videocardz kaynaklarından gelen bilgilerin eşleşmesiyle birlikte artık bazı gerçeklere ulaşılmış durumda.

NVIDIA, TITAN serisi kartlarının adını RTX 3090 olarak değiştirebilir:

Igor’un sunduğu verilere göre NVIDIA, bu sene RTX 3000 serisi ekran kartlarını 3 farklı model olarak duyuracak. Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre bunların RTX 3080, RTX 3080 (Ti/Super) ve RTX 3090 (Ti/Super) olacağını tahmin ediyoruz. İsimlerinin hâlâ bunlar olacağına emin olmamakla birlikte kartların sahip olduğu grafik yongası ve bellek boyutu hakkında bilgi sahibi olduğumuzu belirtelim.

3 farklı modelin de temelinde PG132 kartı bulunacak ve bunlar GA102 yongasından güç alacak. GDDR6X bellekleriyle birlikte gelecek kartların hepsi, bant genişliği olarak 300 bit ve üzerini bizlere sunacak gibi görünüyor.

Yukarıdaki paylaşılan verileri yakından incelediğimizde, RTX 3080 olarak adlandırılacağını düşündüğümüz SKU10 model numaralı kart, 10 GB’lık GDDR6X belleklere sahip olacak ve 320 W TDP değeriyle birlikte gelecek. 3080Ti ve 3080 Super olarak piyasaya sürülmesi beklenen kartlarsa RTX 3080’e göre daha büyük bir bant genişliği olan 352 bit ile gelecek. Her ikisinin de 3 adet DisplayPort ve bir adet HDMI çıkışıyla çıkacağını ekleyelim.

Amiral gemisi olarak sunulacak ekran kartı RTX 3090 ise tam tamına 24 GB bellek boyutuna sahip olacak. Çift taraflı GDDR6X vRAM’lerle birlikte gelecek kart 384 bit bant genişliğine sahip olacak ve 350 W’lık bir güç tüketecek. Ayrıca RTX 3090, diğer modellere kıyasla NVLink adı verilen fazladan bir çıkışa daha sahip olacak.