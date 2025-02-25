NVIDIA, GeForce RTX 5090 ile GeForce RTX 5070 Ti modellerinden sonra GeForce RTX 5080 modelinde de üretim hatası olduğunu açıkladı. Bu kartları satın alan tüketiciler, değişim talebinde bulunabilecekler.

Ekran kartı sektörünün bir numarası NVIDIA, birkaç gündür en yeni ekran kartlarındaki sorunlarla uğraşıyor. Birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde GeForce RTX 5090 ile GeForce RTX 5070 Ti modellerinde üretim kaynaklı hata olduğundan ve bu ürünleri satın alan kullanıcıların değişim talebinde bulunabileceklerinden bahsetmiştik.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. NVIDIA, bu kez de GeForce RTX 5080 modelinde üretim hatası yaşandığını kabul etti. Şirket, tıpkı GeForce RTX 5090 ve GeForce RTX 5070 Ti sahipleri gibi GeForce RTX 5080 sahiplerinin de değişim talebinde bulunabileceklerini söyledi.

NVIDIA GeForce RTX 5080'de nasıl bir üretim hatası var?

NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre GeForce RTX 5080'deki üretim hatası, GeForce RTX 5090 ile GeForce RTX 5070 Ti modellerindeki üretim hatası ile tamamen aynı. Yani bu modelde de eksik işleme birimi (ROP) sorunu var. Bu sorun, ekran kartı performansının yüzde 4 civarı düşmesine yol açıyordu. NVIDIA, yaşanan üretim hatasını çok nadir görülen bir durum olarak tanımlıyor.

NVIDIA'nın GeForce RTX 5090 ile GeForce RTX 5070 Ti hakkındaki açıklamaları için:

Bu arada; bu seride belki de en çok ilgi görecek model olan NVIDIA GeForce RTX 5070'te böyle bir sorun olmadığını belirtelim. En azından NVIDIA üst yöneticilerinden Ben Berraondo tarafından yapılan açıklamaya göre...

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