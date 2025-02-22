NVIDIA'nın sorunlardan başını kaldıramadığı RTX 50 serisindeki iki kartta üretim hatası fark edildi.

NVIDIA, bazı RTX 5090 ve RTX 5070 Ti ekran kartlarının eksik işleme birimleriyle (ROP) piyasaya sürüldüğünü doğruladı.

Şirket, bu nadir üretim hatasının toplam üretilen ekran kartı sayısının %0,5’ten daha azını etkilediğini ve performans kaybının ortalama %4 seviyesinde olduğunu belirtti. Bu hatanın yapay zekâ ve bilgi işlem iş yüklerinde ise herhangi bir etkisi olmadığının altı çizildi.

NVIDIA çözüm önerisi olarak eksik işleme birimine (ROP) sahip ekran kartı kullanıcılarının satın aldıkları yere başvurarak değişim talep edebileceğini duyurdu.

Hatanın kartınızda olup olmadığını kontrol etmenin yolu

Şu ana dek Zotac, MSI, Gigabyte ve Manli gibi markaların yanı sıra NVIDIA'nın Founders Edition kartlarında da bu hataya rastlanmış durumda.

Kendi kartınızı kontrol etmek için GPU-Z yazılımını kullanabilirsiniz. Normal şartlarda RTX 5090'da 176 ROP bulunması gerekiyor. Eğer daha düşük bir sayı görüyorsanız, değişim için satın aldığınız yere başvurmanız gerekiyor.

RTX 50 serisi ile ilgili diğer içeriklerimiz: