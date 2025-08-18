Yapay zekâ teknolojileri son yıllarda yazılım tabanlı çözümlerden hızla çıkıp fiziksel dünyaya doğru evriliyor. Artık sadece bilgisayar sistemlerinde değil, günlük yaşam ve endüstriyel alanlarda da etkisini göstermeye başlıyor. Bu dönüşümün en dikkat çekici adımlarından biri ise insansı robotların geliştirilmesi. Küresel teknoloji devleri, bu alandaki çalışmalarıyla yapay zekânın sınırlarını genişletmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda NVIDIA da Foxconn ile birlikte geliştirdiği insansı robotlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

NVIDIA, yapay zekâ yolculuğunu bambaşka bir boyuta taşıyor. Şirketin üretim ortağı Foxconn, insansı robotlar için üretim hazırlıklarına hız vermiş durumda. Kasım ayında yapılacak etkinlikte bu robotların ilk kez sahneye çıkması bekleniyor.

NVIDIA, bugüne kadar yapay zekâ eğitimi, üretken yapay zekâ ve ajan yapay zekâ çözümleriyle öne çıkmıştı. Ancak şirket rotayı artık “fiziksel yapay zekâ” dediği yeni bir alana çeviriyor. Çinli üreticilerin bu konuda hızla yol aldığı bir dönemde, NVIDIA’nın ortağı Foxconn da insansı robotların üretim hazırlıklarını yapıyor ve bu robotların çok yakında karşımıza çıkması bekleniyor.

NVIDIA’nın robotları büyük dil modelleriyle donatılacak

Foxconn, NVIDIA’nın yapay zekâ donanımları için en önemli üretim ortaklarından biri konumunda. Şirket, Blackwell ve Blackwell Ultra sunucularının seri üretimini üstlenirken, aynı zamanda insansı robotların da geliştirilmesi için çalışıyor. İddialara göre, kasım ayında gerçekleştirilecek Foxconn Technology Day etkinliğinde NVIDIA’nın, büyük dil modelleri ve robotik kontrol sistemleriyle donatılmış insansı robot çözümleri tanıtılacak.

Robotların ilk etapta endüstriyel kullanım için eğitildiği belirtiliyor. Aynı zamanda Foxconn’un, ABD’deki tesislerinde bu robotları Blackwell Ultra GB300 yapay zekâ sunucularıyla birlikte üretmesi bekleniyor. NVIDIA CEO’su Jensen Huang, daha önce yaptığı açıklamalarda fiziksel yapay zekânın, üretken yapay zekâdan çok daha geniş bir etki alanına sahip olacağını vurgulamıştı.

NVIDIA ve Foxconn’un üzerinde çalıştığı insansı robotların kasım ayında sahneye çıkması bekleniyor. Şirket, yapay zekâ donanımlarının ardından insansı robotları da stratejik bir alan olarak konumlandırıyor.