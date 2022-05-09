NiceHash isimli bir şirket, NVIDIA'nın ekran kartlarındaki madencilik kısıtlama sistemi "LHR"yi kırmayı başardı. Yapılan testlerde NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti'ın olduğundan yüzde 50 yüksek performans gösterebileceği ortaya çıktı.

Kripto para madenciliği bir süredir ekran kartı üreticilerinin baskısı altında. Aslına bakacak olursak bu pek de şaşırtıcı bir şey değil çünkü madenciler, piyasaya sürülen ekran kartlarını anında satın alarak piyasadaki arz talep durumunu alt üst ettiler. Hal böyle olunca da önde gelen üreticilerden NVIDIA, piyasaya sürdüğü ekran kartlarına madencilik kısıtlaması getirdi. Böylelikle bir ekran kartı, madencilik için kullanıldığında tam performans vermiyordu. Ancak şimdi bu durum değişmiş gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak geçtiğimiz dönemlerde ekran kartları ile ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Üçüncü taraf geliştiriciler, yazdıkları programlarla NVIDIA'nın "LHR" isimli kilit sistemini kırdıklarını iddia ettiler. Ancak daha sonra anlaşıldı ki bu yazılımların neredeyse tamamı kötü amaçlıydı veya iddia edildiği gibi LHR kilidini açmıyordu. NiceHash isimli bir şirketse bu kilidi gerçekten kırmayı başardı. Madencilik sektöründeki eski ve güvenilir şirketlerden olan NiceHash, bu sayede güncel ekran kartlarının kazım güçlerini de açığa çıkarmış oldu.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti'ın yüzde 50 daha performanslı olduğu açığa çıktı

Daha önce açıklanan verilere göre NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti'ın kazım hızı 80 MH/s'ydi. Ancak NiceHash tarafından yapılan çalışmalar sonrasında kilidi kırılan bir NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, 120 MH/s kazım hızında çalıştı. Yani bu ekran kartı, madencilikte kullanıldığında yüzde 50 düşük performansta çalışıyordu.

NiceHash, bu durumun yalnızca NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti'dan ibaret olmadığını da gözler önüne serdi. Örneğin; kilidi açılan NVIDIA GeForce RTX 3060 50 MH/s, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 60 MH/s, NVIDIA GeForce RTX 3070 60 MH/s, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 81 MH/s ve NVIDIA GeForce RTX 3080 ise 98 MH/s şeklindeki kazım hızında çalıştı. Bu durum, madencilik dünyasındaki dengeleri bir kez daha değiştirecek gibi görünüyor...