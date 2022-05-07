Nvidia'ya Kripto Madenciliği Satışları Sebebiyle Para Cezası

Nvidia, kripto madenciliğine ne kadar GPU satışı yaptığını gizlediği gerekçesiyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından 5.5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. CES'in bu kararı; şirketin 2018 yılı mali raporlarında bulunan bilgilere dayanıyor.

Ekran kartı denince akla gelen ilk markalardan biri haline gelen Nvidia, satış rakamlarını gizlediği iddiasıyla davalık oldu. Kripto madenciliği günümüzde hala tartışmalı bir konu. Bazı ülkeler günümüzde konuyla ilgili yasaları esnetmeye çalışırken bazıları ise çevre için tehlikelerinin önüne geçmek amacıyla yeni adımlar atıyor.

SEC de Nvidia'nın kripto madenciliğinden elde ettiği gelirleri gizleyerek yatırımcıları yanlış yönlendirdiğini bildirdi. Şirket, iddiaların araştırılmasının ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nca para cezasına çarptırıldı.

Nvidia, faaliyetlerini açıkça belirtmediği için 5.5 milyon dolar ödeyecek

Nvidia’ya karşı yapılan bu suçlamalar, şirketin 2018 yılındaki mali kayıtlarına dayanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, (SEC) 2017’de artan kripto madenciliği sonrası şirketin satışlarında büyük bir patlama gerçekleştiğini belirtti. Bunun üzerine de Nvidia’nın 2018 satış raporları hakkında inceleme başlatıldı. SEC’in iddialarına göre de şirketin pek çok çalışanı satışlardaki bu artışı ve GPU’ların kripto madencilerine gittiğini kabul etti. Sorunlar tam da burada baş gösteriyordu çünkü Nvidia, kripto madenciliği için GPU satışlarını açık bir şekilde belirtmiyordu.

SEC, Nvidia analist ve yatırımcılarına da konuyla ilgili sorular yönelterek şirketin oyun gelirlerinin kripto madenciliğinden ne ölçüde etkilendiğiyle ilgili bilgiler topladı. Nvidia ise mandecilikle ilgili satışlardan oyun bölümünün başarısında bir faktör olarak bahsetmedi ve bu da SEC’e Nvidia’nın kasıtlı olarak aldatmaya yönelik davranışlar sergilediğini düşündürttü. 2018 yılının son aylarına doğru kripto piyasasındaki çöküşle birlikte şirketin üç aylık kazanç tahminlerinin 500 milyon dolar düşmesine sebep olması, hissedarlara dava açılmasına sebep oldu.

Nvidia, açıkça bu faaliyetlerini belirtmediği gerekçesiyle SEC tarafından 5,5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. SEC Kripto Varlıkları ve Siber Birim Başkanı Kristina Littman “Nvidia’nın ifşaat başarısızlıkları, şirketin yatırımcılarını pazardaki önemli işlerini değerlendirmek için kritik bilgilerden mahrum etti” dedi.