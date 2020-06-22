Bir Nvidia mühendisi, Raspberry Pi için resmi olmayan bir Vulkan sürücüsü yayınladı. Düşük seviyeli grafik kartları için tasarlanan Vulkan sürücüsü, Raspberry Pi 3 Model B+'ta yüksek performans gösterdi.

Raspberry Pi CEO'su ve kurucusu Eben Upton, birkaç hafta önce Raspberry Pi 4 için geliştirilmekte olan Vulkan sürücüsü için çalışmaların devam ettiğini ve bir süre daha beklememiz gerektiğini duyurmuştu. Ancak NVIDIA Mühendisi Martin Thomas, 'RPi-VK-Driver' adında resmi olmayan kendi Vulkan sürücüsünü geliştirerek yayınladı.

Vulkan aslında bir yeni nesil düşük seviyeli grafik ve bilgi işlem API'si (Uygulama Programlama Arayüzü). Vulkan, yüksek verimlilik ve modern GPU'lara platformlar arası erişim sağlamayı hedeflerken, OpenGL ve DirectX'e alternatif olarak öne çıkıyor. Martin Thomas, Raspberry Pi için bu yeni düşük seviyeli RPi-VK-Driver sürücüsünü iki yıldır geliştiriyordu.

RPi-VK-Driver, düşük seviyeli GPU sürücüsü olarak yayınlandı

RPi-VK-Driver, Vulkan standardının bir alt kümesini cihazlara taşıyan yeni düşük seviyeli GPU sürücüsü olarak tanımlanıyor. Yeni Vulkan sürücüsü, Raspberry Pi 4'ten önceki tüm versiyonlarda bulabileceğiniz Broadcom VideoCore IV GPU'larla uyumlu ve bu nedenle, Raspberry Pi Zero'dan Model 3B+'a kadar tüm cihazları destekliyor.

Sürücüyü Raspberry Pi 3 Model B+'da kullanan Thomas, Quake III Arena oyununda 100 FPS'nin üzerine çıkabildi.. Broadcom VideoCore IV grafik kartı 1080p çözünürlüğü desteklemediği için oyunu 720p çözünürlükte çalıştırıyor. Thomas, RPi-VK-Driver'ın OpenGL ile karşılaştırıldığında daha iyi bellek yönetimi ve daha fazla hız sunduğunu belirtiyor. Ayrıca, MSAA (çok örnekli kenar yumuşatma), düşük düzeyli gölgelendiriciler ve performans sayaçları gibi yeni özellikler için destek de sunuyor.

Raspberry Pi 3 Model B+'ta Quake III'ün çalıştırıldığı anlar:

Raspberry Pi'nizde Quake III oyununu çalıştırmak istiyorsanız, oyunun mini bilgisayarlar için tasarlanan yeni düşük seviyeli versiyonunu buradan indirebilirsiniz. RPi-VK-Driver hakkında daha fazla bilgi için buradaki GitHub deposunu ziyaret edebilirsiniz.