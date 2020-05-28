Raspberry Pi 4'ün 8 GB RAM'li Yeni Versiyonu Tanıtıldı

Raspberry Pi Vakfı, Raspberry Pi 4'ün 8 GB RAM'li yeni versiyonunu tanıttı. Yeni model, bellek yükseltmesi ve güç kaynağındaki küçük bir değişiklik dışında diğer kardeşleriyle aynı özelliklere sahip.

Raspberry Pi, özellikle donanım geliştiricilerinin en sevdiği cihazlardan biri ve serinin son üyesi Raspberry Pi 4, geliştiricilere sunduğu farklı versiyonlarıyla satın alınabiliyor. Raspberry Pi Vakfı şimdi ise Raspberry Pi 4'ün 2GB ve 4GB RAM'li versiyonlarının yanına yeni bir 8 GB RAM'e sahip versiyonunu duyurdu.

Raspberry Pi 4'ün 8 GB RAM'li yeni modeli her zaman olduğu gibi akıllı telefonlardan bile daha küçük mini bir bilgisayar olarak tanıtıldı. Cihazda yine ARM tabanlı bir CPU, birçok bağlantı noktası, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları yer alıyor. Üstelik artık daha fazla RAM gerektiren uygulamaları da çalıştırabileceksiniz.

Raspberry Pi 4, RAM yükseltmesi dışında yine bildiğimiz gibi

Raspberry Pi 4'ün yeni versiyonunda sadece artan bellek kapasitesinin gerektirdiği ek gücü sağlamak için güç kaynağı bileşenlerinde değişiklik yapıldı. Kart üzerindeki USB 2.0 soketlerinin yanında bulunan anahtar modlu güç kaynağı çıkarıldı ve USB-C güç bağlantısının yanına yeni bir güç kaynağı yerleştirildi. Geliştiriciler bu değişikliğin koronavirüs nedeniyle yaşanan tedarik sıkıntısında 3 ay kadar sürdüğünü söylüyor.

Raspberry Pi 4'ün yeni versiyonu, 8 GB'lık bir LPDDR4 RAM güncellemesi dışında diğer modellerle tam olarak aynı özelliklere sahip. Yazılım tarafında, Raspberry Pi için tasarlanmış işletim sistemi Raspbian'ın 64 bit sürümü üzerinde çalışmalar başladı. Mevcut Raspbian hala 32 bit çekirdek kullanıyor ve 8 GB RAM'den yararlanmak için 64 bit'e geçmesi gerekiyor. Geliştiriciler, bu sorunun şimdilik Ubuntu veya Gentoo yükleyerek aşılabileceğini söylüyor.

Son olarak Raspberry ve Debian'ın birleşimiyle türetilen Raspbian işletim sisteminin adının artık Raspberry Pi OS olarak değiştirildiği belirtildi. Raspberry Pi 4'ün 8 GB RAM'li versiyonu 75 dolardan satışa sunuldu. Kıyaslama yapabilmeniz adına, mini bilgisayarın 2 GB RAM'li modeli 35 dolar, 4 GB RAM'li modeli 55 dolardan satılıyor.