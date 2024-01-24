Teknoloji devlerinden NVIDIA, otonom sürüş teknolojilerinin sanal olarak test edilmesini ve sertifikalandırılmasını sağlayacak olan "NVIDIA DRIVE Sim" programını genişletiyor.

Bildiğiniz gibi belli bir motor hacmine sahip motosikletlerden otomobillere kadar tüm taşıtlar için ehliyet almamız gerekiyor. Peki çok yüksek hızlara çıkabilen ve yüzlerce kilo ağırlığındaki otonom araçların da bir ehliyeti olması gerekmez mi? NVIDIA'ya göre bu araçların da bir sertifikasyonu olması gerekiyor ve dev firma, bu alanda bir adım attı.

NVIDIA DRIVE Sim adlı inisiyatif, otonom sürüş teknolojilerinin test edilmesi için kullanılacak ve başarılı olan sistemler de sertifikalandırılacak. Bu uçtan uca simülasyonda çok basit süreçlerden büyük ölçekli, karmaşık modellere kadar pek çok farklı test için kullanılabilecek. Platform sayesinde araçların geliştirilme süreçleri de hızlandırılabilecek, ayrıca otonom araçlar da belirli bir standartta üretilebilecek.

Otonom araçlara sanal ehliyet sınavı

Bunun için, gerçek dünyada elde edilen veriler sanal test ortamına aktarılacak. Bu süreçte "Neural Reconstruction Engine" adlı bir yapay zekâ aracı kullanılacak. Farklı senaryolar da bu sistemde test edilebiliyor.

Bu platformda NVIDIA, otonom araç sistemlerinin insanların trafikteki iletişimini de anlayabilmesi için çalışmalar yapacak. Buna ek olarak sistemlerin, kendi kendilerine farklı durumlarda dinamik sürüş yöntemleri geliştirmesi için de altyapı sağlanacak. Platformda gerçekçi trafik simülasyonları da yer alacak ve sentetik veriler kullanılarak otonom araçların çevre algısı geliştirilecek.

NVIDIA ekran kartı yapmıyor muydu, neden bu alana girdi?

NVIDIA yalnızca ekran kartı üretmiyor, aralarında Midjourney ve ChatGPT gibi pek çok yapay zekâ aracının da bulunduğu pek çok sistemin teknik altyapısında da önemli bir rol oynuyor. Firma, buradan edindiği bilgileri de otonom araçlar gibi geleceğin dominant teknolojileri arasında yer alması beklenen bir alanda kullanmanın yollarını arıyor. Aslında 2022 yılından beri DRIVE Sim üzerinde çalışmalar devam ediyor olsa da program hâlâ erken erişim aşamasında ve sertifikasyon süreci de sisteme yeni yeni dâhil ediliyor.