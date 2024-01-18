Günümüzde yapay zekâ (AI), hayatımızın her köşesine sızmış durumda ve bu teknolojinin büyüleyici dünyasına adım atmak artık eskisinden çok daha kolay. Peki, cebinizdeki parayı harcamadan yapay zekânın heyecan verici olanaklarından faydalanmak istemez misiniz? Cevabınız evet ise size 10 adet ücretsiz yapay zekâ uygulaması öneriyoruz.

Görselden metne, not tutmadan müziğe kadar farklı alanlarda kullanabileceğiniz ücretsiz yapay zekâ siteleri derlememizde; uygulamaların nasıl çalıştığını, ne tür problemler çözdüğünü ve en önemlisi, nasıl sizin hayatınızı kolaylaştırabileceğini birlikte inceleyeceğiz.

Kayıt olmak için e-posta adreslerinizi hazırlayın. Çünkü hepsini kullanmak isteyeceksiniz. O zaman herkes için yapay zekâ uygulamalarına yakından bakalım.

Ücretsiz yapay zekâ uygulamaları:

İçerik üretmek için kullanabileceğiniz yapay zekâ araçları OpenAI GPT-3 Perplexity AI Copy.ai

Görüntü oluşturmak için kullanabileceğiniz yapay zekâ araçları Microsoft Bing Hotpot.ai Playground AI

Ses düzenlemek için kullanabileceğiniz yapay zekâ araçları Adobe Podcast Soundraw

İş hayatınızı kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz yapay zekâ araçları Timely Otter.ai



Listemize, herkesin sıklıkla kullandığı OpenAI GPT-3 ile başlayalım.

OpenAI tarafından geliştirilen GPT-3, şu anda var olan en büyük ve en gelişmiş dil modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 175 milyar makine öğrenimi parametresi ile donatılmış GPT-3, oldukça kapsamlı ve çeşitli metin tabanlı görevlerde etkili.

Metin oluşturma, çeviri, özetleme, soru-cevap, kodlama ve daha pek çok dil işleme görevinde GPT-3’ü kullanabilirsiniz. GPT-3; yaratıcı yazım, kodlarda hata arama, reklam metni oluşturma ve eğitim materyallerine de ihtiyacınız varsa tercih edebileceğiniz bir yapay zekâ aracı.

ChatGPT 3 nasıl kullanılır?

Öncelikle OpenAI sitesine erişim sağlayıp ardından e-posta adresiniz ile kayıt olmanız gerekiyor. Mesaj kutusuna istediğiniz parametreleri girebilirsiniz. Yazılarınız için taslak oluşturabileceğiniz gibi dilerseniz seyahat tavsiyesi alarak sohbet botu olarak da kullanabilirsiniz.

GPT-3’ün isteğine verdiğiniz cevabı beğenmediğiniz durumda ise “Tekrar Dene” seçeneğine tıklayarak yeniden cevap vermesini isteyebilirsiniz. Ekranın solunda ise sohbet kutularınız yer alacak. “Yeni Sohbet” butonunu kullanarak, konuşmalarınızı klasör hâline getirebilirsiniz.

Perplexity AI: ChatGPT'nin etkileyici ve ücretsiz alternatifi

Perplexity AI, ChatGPT'ye alternatif olarak öne çıkıyor ve kullanıcılarına ücretsiz bir deneyim sunuyor. Sorgulanan konulara ilişkin doğru ve kaliteli içerikler üreten program, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına uygun olarak özlü veya detaylı yanıtlar seçmesine de olanak veriyor.

Cevaplarla birlikte bilgi kaynaklarının da alıntılanması, aslında bir diğer avantajı. Böylelikle kullanıcılar, bilgilerin doğruluğu için doğrudan kaynağa erişebiliyor.

Perplexity AI nasıl kullanılır?

Bu aracın en büyük avantajlarından biri, hesap oluşturma zorunluluğu olmadan erişilebilir olması. Basitçe Perplexity AI'nin web sitesine giderek, sorularınızı girip hızlı bir şekilde yanıt alabilirsiniz. Arayüz, sormak isteyebileceğiniz popüler ve trend konuları da önererek, güncel bilgilere kolayca ulaşmanızı sağlıyor.

Copy.ai ile birçok alanda kullanabileceğiniz metinlerinizi yazabilirsiniz.

Yapay zekâ tabanlı bir diğer içerik oluşturma aracımız ise Copy.ai oluyor. Copy.ai, GPT-3 teknolojisini kullanarak çeşitli içerik türlerini hızlı ve etkili bir şekilde oluşturuyor.

Özellikle reklam metinleri, blog yazıları, sosyal medya gönderileri ve e-posta pazarlama içerikleri gibi alanlarda pek çok kişinin işini kolaylaştırıyor.

Copy.ai nasıl kullanılır?

Birkaç adımda kolayca Copy.ai kullanabilirsiniz. İlk olarak, Copy.ai web sitesine kaydolup bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Kayıttan sonra kullanıcılara sunulan platformdan çeşitli şablonları inceleyebilir ve blog başlıkları, ürün açıklamaları, reklam metinleri gibi geniş bir yelpazeden ihtiyaçlarınıza uygun olanları seçebilirsiniz.

Bir şablon seçildiğinde, sizden bazı temel bilgilerin veya anahtar kelimelerin girilmesi istenir. Yapay zekânın, içeriği daha doğru ve hedeflenen konuya uygun şekilde oluşturabilmesi için doğru bilgileri girmenizde fayda var.

Copy.ai'de oluşturulan içeriklerinizi doğrudan diğer platformlara aktarabilir veya kopyalanıp farklı formatlarda kullanılabilirsiniz. Bu kolaylık, sürekli içerik üretmek zorunda olan pazarlamacılar, yazarlar ve içerik üreticileri için oldukça pratik bir özellik olarak ortaya çıkıyor.

Görsel hayal gücünüze kanat gerecek Microsoft Bing

Bing Görüntü Oluşturucusu, Microsoft'un yapay zekâ destekli görsel üretim aracı olarak öne çıkıyor. Kullanıcıların metin tabanlı talimatlar vererek özgün görseller yaratmalarını sağlayan bu platform hem kolay kullanımı hem de yüksek kaliteli görsel çıktıları ile dikkat çekiyor.

Özellikle yaratıcı projeler, sunumlar ve eğitim materyalleri için ideal bir seçenek hâline de geliyor. Hayal ettiğinizi Türkçe yazarak istediğiniz görüntüye saniyeler içerisinde sahip olabilirsiniz.

Microsoft Bing nasıl kullanılır?

Bing’i kullanmak için ilk adım, Microsoft hesabınızla Bing'in resmî web sitesine giriş yapmak. Web sitesindeki arayüzde, oluşturmak istediğiniz görseli tanımlayan açık ve detaylı bir metin yazmanız gerekiyor.

Örneğin, "ormanda yürüyen bir robot" gibi. Bu açıklamayı girdikten sonra Bing, verdiğiniz talimatlara dayanarak yaratıcı ve özgün bir görsel oluşturuyor. Tıpkı yukarıdaki görselde gördüğünüz gibi.

Genellikle size 4 çalışma birden sunuyor ve istediğinizi seçme şansınız da oluyor. Görseller 1024x1024 ölçülerinde çıkıyor. Özellikle sosyal medyada kullanmak isteyenler için bu ölçüler ideal.

Hotpot.ai: Yapay zekâ destekli görsel çözümler

Hotpot.ai, yapay zekâ teknolojilerini kullanarak çeşitli görsel düzenleme ve tasarım ihtiyaçlarınızı karşılayan bir başka platform. Fotoğraf iyileştirme, renk düzenleme, görsel tasarım ve hatta kişiselleştirilmiş görsel oluşturma gibi geniş bir yelpazeden istediğiniz hizmeti alabilirsiniz.

Birçok kullanıcı; web tasarım, sosyal medya görselleri, pazarlama materyalleri ve kişisel projeler gibi alanlarda yüksek kaliteli görsel içerikler üretmek için Hotpot.ai’yi tercih ediyor.

Hotpot.ai nasıl kullanılır?

Hotpot.ai kullanımı oldukça basit. Ücretsiz hesap oluşturduktan sonra sunduğu araçlardan ihtiyacınız olanı seçerek işe başlayabilirsiniz. Mesela, bir fotoğrafı iyileştirmek istiyorsanız, 'Fotoğraf İyileştirme' aracını seçip fotoğrafınızı yüklersiniz. Sonrasında, yapay zekâ algoritmaları fotoğrafınızı analiz ederek otomatik iyileştirmeler yapar.

İşlem tamamlandığında, düzenlenmiş görseli inceleyebilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kısa sürede işlemlerinizi tamamlayan Hotpot.ai ile zamandan tasarruf ederken profesyonel sonuçlar da elde edebilirsiniz.

Playground AI: Yaratıcılığınızı genişleten yapay zekâ platformu

Playground AI, kullanıcıların yapay zekâ teknolojileriyle yaratıcılıklarını serbest bırakmalarını sağlayan ileri düzey bir platform. Playgorund AI, metin tabanlı talimatlar kullanarak görsel içerikler oluşturmanıza olanak tanıyor.

Özellikle grafik tasarımcılar, sanatçılar ve yaratıcı profesyoneller için ideal olan Playground AI, kullanıcı dostu bir arayüz ve kişiselleştirilebilir ayarlar sunuyor. Dijital sanat eserleri, reklam görselleri ve eğlenceli projeler için kullanabileceğiniz gibi eğitim ve araştırma görsellerinizde de bu yapay zekâ programından yararlanabilirsiniz.

Playground AI nasıl kullanılır?

Her programda olduğu gibi bunda da kayıt olmanız gerekiyor. Ancak kayıt olmadan önce size deneme sürümü için hak da veriliyor. İster denemek için önce burayı kullanabilir isterseniz de kayıt olabilirsiniz.

Metin tabanlı bir talimat girdikten sonra görseliniz oluşturulmaya başlanıyor. Ancak Türkçeyi net algılayamadığı için İngilizce giriş yapmalısınız. Biz, “bir uzay gemisinin galaksi boyunca seyahat etmesi” komutunu verdikten sonra kare formatta gördüğünüz görseli oluşturdu. İsterseniz görselinize sunulan ücretsiz filtrelerden de ekleyebiliyorsunuz.

Playground AI, sunduğu görseller ile görsel sanatlara yeni bir soluk ve sonsuz imkânlar sunacağa benziyor.

Profesyonel ses düzenleme programı Adobe Podcast

Adobe Podcast, podcast üreticileri için tasarladığı yapay zekâ ile yüksek kaliteli ses kayıtları oluşturmaya ve düzenlemeye yardımcı oluyor. Ses düzenleme süreçlerini basitleştiren programda, podcast logoları da yapabiliyorsunuz. (30 gün boyunca ücretsiz deneme sürümü)

Ücretsiz kısmında maksimum 30 dakika süre, günde maksimum 1 saat mikrofon kontrolü yaptırabiliyorsunuz. Ücretli kısmında ise tabii ki daha fazla alan açılıyor. Ancak ücretsiz olarak hem ses kalitesini arttırabilirsiniz hem de arka plan gürültüsünü hızlı şekilde kaldırabilirsiniz.

Adobe Podcast nasıl kullanılır?

Hem amatör hem de profesyonellere hitap eden Adobe Podcast, dinleyici kitlesini genişletmek isteyenlerin tercihlerinden biri. Ses kayıtlarınızı profesyonel olarak sunmak için sisteme üye olmanız yeterli. Ardından oldukça basit adımlarla işlemlerinizi yapabilirsiniz.

E-postanıza gelecek bir kod ile girişinizi gerçekleştirdikten sonra yukarıda da görmüş olduğunuz gibi istediğiniz işlemi, dosyanızı yükleyerek kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Hayal edilemeyecek olasılıklar sunan Soundraw

Kullanıcılara özelleştirilmiş müzik parçaları yaratma imkânı sunan Soundraw; film, oyun, reklam ve diğer medya projeleri için benzersiz ve telifsiz müzikler üretiyor. Bu müziklerde olması gereken duyguyu, tarzı ve enstrümanı da sizler seçebiliyorsunuz. Yapay zekâ, seçtiklerinize göre otomatik müzik kompozisyonları oluşturuyor.

Soundraw nasıl kullanılır?

Birçok platformda olduğu gibi Soundraw kullanımı da oldukça pratik. Kayıt aşamasından sonra müzikte olmasını istediğiniz seçenekleri belirttikten sonra iş, Soundraw programına düşüyor. Oluşturulan müziği doğrudan projelere ekleyebileceğiniz gibi gerektiğinde daha fazla düzenleme için indirebilirsiniz de.

Dünyanın en iyi otomatik zaman takip cihazı: Timely

Timely, kullanıcıların zaman yönetimini optimize etmelerine yardımcı olan gelişmiş bir takip uygulaması. Amazon gibi pek çok firma tarafından da kullanılan bu uygulama; otomatik zaman takibi, projeler için saat bazında kayıt tutma ve görevlerin süresini izleme gibi özellikler sunuyor.

Etkinliklerinizi ve toplantılarınızı kolayca planlayabileceğiniz gibi ekip üyelerinin çalışma saatlerini takip ederek verimliliği de arttırabilirsiniz. Raporlama özelliği de harcanan zamanın detaylı analizini yapmak ve müşterilere şeffaf bir şekilde faturalandırma yapma kolaylığı sunuyor.

Timely nasıl kullanılır?

Timely'yi kullanmaya başlamak için öncelikle uygulamanın web sitesine giderek bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Kayıt işlemi sırasında temel bilgilerinizi ve tercih ettiğiniz abonelik planını seçmeniz istenir. Hesabınızı oluşturduktan sonra, projelerinizi ve takip etmek istediğiniz görevleri ekleyebilirsiniz.

Uygulama, gerçekleştirdiğiniz aktiviteleri otomatik olarak kaydederek, ne kadar süre harcadığınızı gösterir. Ayrıca ekip üyelerini de sisteme kolaylıkla ekleyebiliyorsunuz.

Hâlâ manuel yöntemleri tercih edenler varsa ilgili içeriğimize de göz atabilir:

Konuşmalarınızı anında metne döken Otter.ai

Otter.ai, konuşmaları anında metne dökme yeteneği ile öne çıkan gelişmiş ses ve konuşma tanıma uygulaması. Toplantı, ders, röportaj gibi çeşitli etkinliklerinizde gerçek zamanlı olarak ses kayıtlarını metne çevirebilirsiniz.

Yüksek doğruluk oranı ve hızlı transkripsiyon sunan Otter.ai, katılımcıların seslerini ayırt edebilme ve konuşma sırasında etiketleme yapabilme özellikleriyle de metinlerin daha anlaşılır ve organize olmasını sağlıyor. Uygulama, eş zamanlı not alma ve iş birliği için ideal bir araç olarak kullanılabilir.

Otter.ai nasıl kullanılır?

Otter.ai’de hesap oluşturup hemen kullanmaya başlayabilir, anında seslerinizi metne dökebilirsiniz. Size zamandan büyük tasarruf sağlayacak uygulamada, görselde de gördüğünüz gibi kullanabileceğiniz pek çok alan mevcut. Kısacası siz sadece işinizi kolaylaştırmak isteyin, program büyük oranda işlerinize yardımcı oluyor.

Ücretsiz yapay zekâ uygulamaları derlememize katkıda bulunmak için kullandığınız programları yorumlara bekliyoruz.

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