2021 Başında NVIDIA RTX 3080 Ti’ın Çıkacağı İddia Edildi

Ekran kartı üreticisi NVIDIA, 2021’in ocak ayında 3080 ile 3090’ın arasına yerleşecek yeni bir ekran kartı çıkaracağı iddia edildi. RTX 3080 Ti isimli ekran kartının bazı özellikleri de belli oldu.

GPU sektöründe son dönemde işler iyice hareketlenmeye başladı. AMD ve NVIDIA arasında devam eden rekabette en karlı çıkan taraf biz kullanıcılar oluyor. Ülkemizde kur yüksekliğinden dolayı ekran kartları çok pahalı olsa da dünya genelinde baktığımızda iki firmadan da son derece uygun fiyatlı ve iddialı kartlar gelmeye başladı. Son olarak AMD’nin NVIDIA RTX 3000 serisine karşı ürettiği Radeon 6000 serisi ekran kartlarını gördüğümüz sektör, önümüzdeki günlerde yine hareketlenecek gibi duruyor.

AMD’nin atağına kayıtsız kalmayacak gibi görünen NVIDIA’nın üst segment bir Ampere mimarili ekran kartı tanıtmaya hazırlandığı ortaya çıktı. HKEPC'den gelen yeni rapora göre GA102-250-KD-A1 yongasına sahip olacak ekran kartı, eğer bilgiler doğruysa NVIDIA’nın RTX 3090’dan sonraki en güçlü ekran kartı olacak.

RTX 3080 Ti, 10496 CUDA çekirdeği bulunacak

Ortaya çıkan raporlara göre RTX 3090’da olduğu gibi 10496 CUDA çekirdeğine sahip olacak yeni ekran kartı, en büyük farkını ise VRAM kısmında yapıyor. RTX 3080 Ti ismiyle çıkması beklenen ekran kartının 20 GB GDDR6X belleğe, 320-bit veri yoluna sahip olması bekleniyor. 320 W güç gereksinimi duyacak yeni ekran kartının fiyatının ise ülkemize göre tuzlu olacağını söyleyebiliriz. 999 dolardan satışa sunulması beklenen ekran kartının, RTX 3080 ile RTX 3090 arasında bir performans değerine sahip olması bekleniyor.

RTX 3080 Ti’ın en büyük avantajı güçlü donanıma sahip olmasına rağmen RTX 3090’ın 1500 dolarlık fiyatına göre çok daha uygun olması.