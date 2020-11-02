RTX 3080 veya 3090 Alana CoD: Black Ops Cold War Hediye

NVIDIA tarafından yapılan açıklamalara göre anlaşmalı satıcılardan RTX 3080 veya RTX 3090 satın alan oyunseverlere Call of Duty: Black Ops Cold War hediye edilecek.

Ekran kartı söz konusu olduğunda akla ilk gelen markalardan biri olan NVIDIA, Türkiye’deki oyunseverler için ‘teselli ikramiyesi’ tadında bir kampanya duyurdu. Söz konusu kampanya koşullarını karşılayan oyunseverler, Call of Duty serisinin en yeni oyunu olan Call of Duty: Black Ops Cold War’a ücretsiz bir şekilde sahip olabilecekler.

NVIDIA tarafından yapılan açıklamalara göre 10 Aralık 2020 tarihine kadar kampanyanın geçerli olduğu perakendeci ya da çevrimiçi mağazalardan GeForce RTX 3080 veya GeForce RTX 3090 ekran kartı ya da bu ekran kartlarıyla güçlendirilmiş bir PC satın alan oyunseverlere Call of Duty: Black Ops Cold War hediye edilecek.

NVIDIA’nın hediye oyun kampanyası için Call of Duty: Black Ops Cold War’ı seçmesi ise kesinlikle bir tesadüf değil. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Black Ops Cold War, NVIDIA’nın pek çok teknolojisini kullanarak oyunculara daha iyi bir deneyim sunmayı vadediyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War’da bulunan NVIDIA teknolojileri

RTX hızlandırmalı ışın izlemeli ortam kapatma, yerel gölgeler ve güneş gölgeleri efektleri

Daha net oyun görüntüleri oluştururken kare hızlarını artırmak için NVIDIA DLSS

Sistem gecikmesini azaltmak için NVIDIA Reflex

Yüksek çözünürlüklü görüntüler çekmeye olanak tanıyan NVIDIA Ansel

Oyun içindeki özel anların otomatik olarak kaydedilmesini sağlayan NVIDIA Highlights

NVIDIA, resmi web sitesine GeForce RTX 3080 ve GeForce RTX 3090 için bir ‘Satın Al’ ve ‘Tüm Satın Alma Seçeneklerini Görün’ butonu koymuş olsa da satın alma seçeneklerini görüntülediğimizde boş bir alan ile karşılaşıyoruz. Bu nedenle kampanyanın geçerli olduğu satış noktalarının nereleri olacağı hakkında bilgi veremiyoruz.

Bu arada, 10 Aralık 2020 tarihine kadar satın almanız halinde 59 dolar (585 TL) değerindeki Call of Duty: Black Ops Cold War’ı ücretsiz olarak elde edebileceğiniz GeForce RTX 3080’in 6.690 TL, GeForce RTX 3090’ın ise 14.400 TL başlangıç fiyatına sahip olduğunu belirtelim.