NVIDIA, nisan ayında açıkladığı Run.ai şirketi satın alımını aylar süren düzenleyici incelemelerinin ardından nihayet tamamladı.

Yapay zekâ teknolojilerinde yaşanan devasa gelişmeler, en çok NVIDIA’ya yaramıştı. Yapay zekâya güç veren çipleriyle öne çıkan şirket, son birkaç yılda dünyanın en değerli 2-3 şirketinden biri hâline gelmişti. Tabii ki yapay zekâ yatırımlarını sadece çiplerle değil, satın alımlarla da sürdürüyordu.

Nisan ayında yapılan bir açıklama da bu hamlelerden biriydi. Öyle ki şirket, İsrail merkezli yapay zekâ girişimi Run:ai’ı satın alacağını duyurmuştu. Düzenleyicilerden gelen ve aylar süren incelemelerin ardından bugün beklenen açıklama geldi. Run:ai, resmen NVIDIA çatısı altına girdi.

NVIDIA’nın 700 milyon dolar civarında ödediği düşünülüyor

Run:ai, yapay zekâ donanım altyapısını yönetmeye ve optimize etmeye yardımcı olan bir şirket. Ayrıca birleşme kapsamında Run:ai’ın yazılımı açık kaynaklı da olacak. Yani yalnızca NVIDIA değil, AMD ve Intel gibi rakipler de onu donanımlarına entegre edebilecek.

NVIDIA ile Run:ai birleşiminin finansal tarafı hakkında henüz resmî bir bilgi paylaşılmadı. Ancak nisanda konuya yakın kaynaklardan gelen bilgilerde, NVIDIA’nın 700 milyon dolar civarı bir ücret ödeyeceği belirtilmişti. Bunun, 1 milyar dolara kadar çıkabileceği de aktarılmıştı.