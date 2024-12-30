NVIDIA, önümüzdeki yıl insansı robotlara yatırımlarını artıracağını açıkladı. Ancak şirket, robot üretmek yerine bu tarz robotlara güç verecek bilgisayarlar sunacak.

Yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmelerle son birkaç yılda âdeta uçuşa geçen NVIDIA, bu alandaki yatırımlarına hızla devam ediyor. Financial Times tarafından paylaşılan yeni bir rapor ise şirketin insansı robotlar için de bir adım atacağını gösteriyor.

Habere göre NVIDIA, önümüzdeki yılın ilk yarısında yeni nesil kompakt bilgisayarlar tanıtacak ve robotik teknolojilerinde yoğunlaşmaya başlayacak.

Jetson Thor isimli bu bilgisayarlar, insansı robotlara güç verecek

FT’niin NVIDIA yöneticileri tarafından da doğrulanan raporunda, ABD merkezli şirketin bu bilgisayarlara “Jetson Thor” ismini verceği bildirilmiş. Bu cihazların, insansı robotlara güç vermek için kullanılacağı da gelen bilgiler arasında.

Yani anlayacağınız NVIDIA’nın öyle Tesla’nın Optimus robotu gibi ürünlere rakip olma planı yok. Bunun yerine ileride çok büyümesi beklenen insansı robotlara güç verebilecek bir altyapı oluşturmak. Yani yüzlerce, hatta binlerce robotik firmasına güç sağlamayı amaçlıyorlar.

NVIDIA’nın robotik bölümünün başındaki Deepu Talla, üretken yapay zekâ modelleri ve robotların simüle edilmiş ortamlar yoluyla bu modeller üzerinde eğitmenin robotik teknolojileri konusundaki en önemli 2 şey olduğunu da eklemiş.

İnsansı robotlar üzerindeki yatırımlar hız kesmeden devam ediyordu. Tahminler, 2050 civarında 7 trilyon dolarlık bir pazara dönüşeceği yönünde. Bu yüzden NVIDIA’nın böyle bir hamle yapması şaşırtıcı değil. Jetson Thor bilgisayarlar hakkında henüz bir detay olmadığını ekleyelim. Daha fazla bilgi edinmek için önümüzdeki yılı beklememiz gerek.