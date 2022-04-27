Intel'in İlk Oyuncu Ekran Kartlarından Yeni Detaylar Geldi:

Intel'in Arc A770 masaüstü GPU'sundan yeni detaylar geldi. Buna göre Arc A770'in, RTX 3070'in performansının yarısını sergilediği ifade edildi.

Intel ilk olarak 7 ay kadar önce ARC isimli ekran kartı markasını duyurmuş; bundan 3 hafta kadar öncesinde ise ilk oyuncu ekran kartlarını resmi olarak tanıtmıştı. Öte yandan A serisi ekran kartların ilk olarak dizüstü bilgisayarlara özel üretileceği belirtilmişti.

Şimdiyse Intel, Arc A770, Arc Limited Edition masaüstü grafik kartına kavuşmaktan sadece bir adım uzakta ve oyuncular, söz konusu grafik kartın, Nvidia'nın RTX 3070 Ti ve AMD'nin RX 6700 XT'sine rakip olacak kadar güçlü olacağından son derece umutlu gibi duruyor. İlk testler Arch A770’in RTX 3070 Ti ve RX 6700 XT’ye kıyasla biraz zayıf kalacağını gösteriyor; ancak Team Blue’nun sürücüleri merakla beklenen yaz lansmanından hemen önce yoluna koymaya çalışması, hala bir umut olduğunu gösteriyor.

RTX 3070'in performansının yarısını sergiliyor

Intel'in mobil Arc A-serisi GPU lansmanı ile Intel, sıkıntılı dönemlerden geçen GPU pazarında biraz heyecan yaratmayı başarmıştı. Ancak Team Blue'nun özel grafik çözümlerinin sürücüleri, genel performans üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bazı özelliklerle hazır olmaktan oldukça uzak gibi duruyor.

Bu durum masaüstü Arc grafik kartlarının piyasaya sürülmesini aylarca geciktirmiş olsa bile A770 gibi modellerin çevrimiçi ortamlarda görünmesini engelleyememiş gibi gözüküyor. Bunun daha üst seviye Alchemist GPU'larından biri olması beklense de, ilk OpenCL testleri, söz konusu GPU’nun AMD'nin RX 6600 XT ve Nvidia'nın RTX 3050'si gibi ana akım GPU'larla rekabet etme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte A770 GPU, Puget Bench'in veri tabanında da ortaya çıktı. İlginç bir şekilde, test sistemi daha eski bir Intel Core i5-9600K CPU kullanıyor ve anakart tanımı bunun dahili bir geliştirme kiti olduğunu gösteriyor. 39 ve 45 olmak üzere iki farklı puan olması ise, Arc A770’in bir RTX 3070’in sergilediği performansın yarısını sergilediğini düşündürüyor.

Intel, bilgisayar oyunlarına özel optimizasyonları üzerinde çalışmaya devam ediyor

Bu sonuçlara biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda var; ancak Intel, Arc GPU’lar için sürücüleri iyileştirmek adına çok özenli bir şekilde çalışmış gibi duruyor. Buna göre test sistemine yüklenen sürücünün, Arc mobil GPU'lar ve Intel Xe tümleşik grafikler için herkese açık olandan daha yeni olan 30.0.101.1723 sürümü olarak belirlenmiş olması dikkat çekiyor.

Intel’in, AMD ve Nvidia donanımlarında zaten iyi çalışan çok sayıda bilgisayar oyunu için özel optimizasyonlar üzerinde çalışmak gibi son derece zor bir görevi bulunuyor. Bu konuya ilişkin olarak şirket, masaüstü Arc GPU lansmanı için en popüler 100 oyuna öncelik vereceğini ve ardından sertifikalı oyunların listesini buradan devam ederek genişleteceğini ifade ediyor. Öte yandan erken karşılaştırmalardan yola çıkacak olursak, Intel'in Arc GPU'larını benimsemeyi teşvik ettirecek şekilde fiyatlandırması gerekiyor.