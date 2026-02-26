Dünyanın En Değerli Şirketi NVIDIA, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: Rekorları Altüst Etti

Dünyanın en değerli şirketi NVIDIA, son çeyrekte kaç para kazandığını açıkladı. Firma, yapay zekâ sayesinde yine rekor kırdı.

Yapay zekâ sayesinde son birkaç yılda inanılmaz büyüme kaydeden ve 4,7 trilyon dolarlık değeriyle dünyanın en değerli şirketi hâline gelen NVIDIA, geçtiğimiz çeyreğe dair verilerini resmen paylaştı. Donanım devi, bir kez daha rekorları alt üst eden bir 3 ayı daha geride bırakmayı başardı.

NVIDIA, yapay zekâ nedeniyle artan talepler sayesinde rekor bir dönem daha geçirdi. Gelirlerinde inanılmaz yükselme yaşandı. Gelin NVIDIA’nın son çeyrekte kaç para kazandığına bakalım.

3 ayda %73 artışla 68 milyar dolar gelir elde edildi, yıllık gelir 215 milyar dolar olarak açıklandı

NVIDIA tarafından yapılan açıklamalara göre son çeyrekte 68 milyar dolarlık dudak uçuklatan bir gelir elde edildi. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerde** %73’lük inanılmaz bir artışa** tekabül ediyor. 68 milyar doların 62 milyar doları yapay zekâ için büyük önem taşıyan veri merkezlerinden geliyor.

Özellikle belirtmek gerekirse NVIDIA’nın veri merkezi gelirlerinin 51 milyar doları işlem gücü gelirlerinden, yani GPU’lar gibi ürünlerinden geliyor. 11 milyar dolar ise NVLink gibi ağ ürünlerinden geliyor. Bunun yanı sıra firma, oyun departmanında da %47’lik bir artış yaşayarak 3,7 milyar dolar gelir elde etmeyi başarmış. Firmanın yıllık geliri ise 215 milyar dolar olarak açıklandı.