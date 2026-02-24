Tümü Webekno
NVIDIA'dan Laptop Pazarına Dev Hamle: Yeni Nesil "Süper Çipler" Geliyor

İddialara göre NVIDIA, laptoplar için CPU, GPU ve NPU'yu tek bir çipte birleştirecek. Bu çipler sayesinde AAA oyunları oynatabilen ultra ince laptopların dönemi başlayabilir.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ekran kartı sektörünün lideri NVIDIA, şimdi de dizüstü bilgisayar pazarında adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre şirket, 2026’nın ilk yarısında tüketici dizüstü bilgisayarları için CPU, GPU ve NPU’yu tek bir pakette birleştiren yeni bir sistem çipi (SoC) tanıtacak. Üstelik bu yeni nesil çipi taşıyan ilk modelleri çok yakında Dell ve Lenovo imzasıyla görebiliriz.

Arm tabanlı yeni nesil: N1 ve N1X geliyor

2

NVIDIA bu projede MediaTek ile iş birliği yapıyor. Geliştirilen yeni çipler, Intel ve AMD’nin kullandığı x86 mimarisi yerine Arm tabanlı olacak. Bu yaklaşım, son dönemde pil ömrüyle öne çıkan Qualcomm ve Apple çiplerinde de tercih ediliyor.

“N1” ve “N1X” adıyla gelmesi beklenen bu çipler; ince, hafif ve uzun pil ömürlü dizüstü bilgisayarlara güç verecek ancak asıl merak edilen nokta şu... NVIDIA’nın grafik konusundaki uzmanlığı bu entegre GPU’ya ne kadar yansıyacak?

Bugüne kadar Arm tabanlı dizüstü bilgisayarlar güçlü pil performansı sunsa da grafik tarafında genellikle sınıfta kalıyordu. NVIDIA’nın oyun geliştiricileriyle olan güçlü bağları ve RTX tecrübesi sayesinde bu yeni çipin AAA oyunları makul ayarlarda çalıştırabilecek kadar iddialı olması bekleniyor. Eğer bu gerçeğe dönüşürse harici ekran kartına ihtiyaç duymadan oyun oynatabilen ultra ince laptop dönemi başlayabilir.

