Ekran kartı üreticisi NVIDIA, yeni nesil grafik kartları ve veri merkezlerindeki dev gelir artışı sayesinde 2020’nin üçüncü çeyrek sonuçlarında önceki yıla göre yüzde 57’lik gelir artışı elde etti. Şirket, bu süreçte 4,73 milyar dolar kazanç sağlamayı başardı.

NVIDIA, 25 Ekim’de sona eren üçüncü mali çeyreğe dair raporunu yayınladı. Yayımlanan rapora göre dev şirket, önceki yılın aynı dönemine göre gelirini yüzde 57 oranında artırarak 4,73 milyar dolar gelir elde etti. Yeni grafik kartları ve yapay zeka ürünleriyle yatırımcıları kendine çekmeyi başaran NVIDIA, hisse başına 2,91 dolarlık gelirle beklentileri aştı.

Bir sene önce GGAP dışı kazançları hisse başına 1,78 dolarlık gelire ulaşan şirket, toplamda ise 3,01 milyar dolar gelir elde etmişti. Kaliforniya merkezli donanım şirketi, pandemi döneminde attığı adımlarla büyük başarı yakalamayı sağlamış görünüyor. Sadece ekran kartlarıyla değil yapay zeka destekli ürünleri ve büyük veri merkezlerinde sunduğu bulut oyun hizmeti gibi platformlarından da sağlam gelirler elde etmeyi başaran NVIDIA, analistlerin beklentilerinin de üstüne çıktı.

Işın izleme özelliğine sahip NVIDIA RTX 3000 serisi ilgiyle karşılandı

NVIDIA’nın üçüncü çeyrekteki bu başarısının ardında özellikle de RTX (Işın İzleme) teknolojisine sahip yeni nesil grafik kartları yer alıyor. Microsoft ve Sony’nin yeni nesil konsolları karşısında PC tarafının hala daha güçlü taraf olmasını sağlayan yeni Nvidia RTX 3000 serisi ekran kartları, PC oyuncularının beğenisini kazanmış görünüyor.

Veri merkezindeki gelir artışı çok yüksek oranlara ulaştı

Bununla birlikte NVIDIA’nın veri merkezi geliri, bir önceki yıla göre yüzde 162 artarak 1,9 milyar dolara ulaştı. Oyun gelirleri ise yüzde 37 artarak 2,27 milyar dolar oldu. Bu yılın başlarında NVIDIA, veri merkezlerinde kullanılan yongalar için anahtar teknolojiler oluşturan Mellanox’u 7 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Bununla birlikte şirketin 13 Eylül 2020’de dünyanın en büyük yarı iletken ve yonga firmalarından olan ARM’yi 40 milyar dolara satın aldığını görmüştük. Şirket, bu süreçte dev ARM satın alımı için onay alma sürecini yürütüyor. Görünen o ki NVIDIA, bu başarısını önümüzdeki çeyrekte de sürdürmeye devam edecek.