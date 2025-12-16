NVIDIA, Açık Kaynaklı Yeni Yapay Zekâ Ailesi Nemotron-3'ü Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri

NVIDIA, yapay zekâ dünyasında kartları yeniden dağıtacak Nemotron-3 ailesini tanıttı. Açık kaynak kodlu Nano, Super ve Ultra modelleriyle gelen bu yeni seri, performans ve verimlilikte sınırları zorluyor.

Yapay zekâ sektörünün bugünlere gelmesinde çok büyük katkıları olan NVIDIA'dan bomba bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Nemotron 3" olarak isimlendirdiği yeni yapay zekâ model ailesini duyurdu. Açık kaynak kodlu yapıda olan bu model ailesi, en çok da bağımsız geliştiricileri sevindirecek gibi görünüyor.

NVIDIA'nın yeni yapay zekâ ailesi; Nano, Super ve Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşuyor. Özellikle "Agentic AI" yani otonom çalışan yapay zekâ ajanları için tasarlanan bu modeller, sektörde dengeleri değiştirecek gibi duruyor. Peki nedir bu Nemotron 3'ün olayı? Gelin detaylara inelim.

Nemotron 3 ailesi ve hibrit mimari devrimi

Nemotron-3 ailesinin kalbinde "hibrit latent mixture-of-experts (MoE)" adı verilen efsanevi bir mimari yatıyor. Yani NVIDIA'nın açık kaynak kodlu yeni modelleri, her işlem için beyninin tamamını yormuyor, sadece o iş için gerekli olan "uzman" kısımlarını çalıştırıyor. Bu da hem inanılmaz bir hız hem de enerji tasarrufu demek.

Ailenin en küçüğü ama en dikkat çeken modeli Nemotron-3 Nano, şu an itibarıyla erişime açılmış durumda. 30 milyar parametreye sahip olmasına rağmen işlem sırasında sadece 3 milyarını aktif olarak kullanıyor. Bu sayede bir önceki nesle göre 4 kat daha yüksek performans sunuyor. 1 milyon token'lık hafızaya sahip olan yapay zekâ modeli, yaptığını işlemleri kolay kolay unutmayacak gibi görünüyor.

Super ve Ultra modeller ise bomba gibi gelecek!

Nemotron-3 ailesinin daha gelişmiş modelleri Super ile Ultra, 2026'nın ilk yarısında kullanıma sunulacaklar. Üstelik bu modeller, sahip oldukları efsane özelliklerle geliştiricileri mest edecekler. NVIDIA'nın yaptığı açıklamaya göre Nemotron-3 Super, 100 milyar parametre ile çoklu ajan sistemlerini yönetecek. Yani birden fazla yapay zekânın koordineli çalışması gereken işlerden sorumlu olacak.

Ailenin en büyüğü Nemotron-3 Ultra ise tam bir "Reasoning Engine" yani akıl yürütme motoru. Yaklaşık 500 milyar parametresiyle en karmaşık stratejik planlamaları ve derin araştırmaları yapacak. Perplexity CEO'sunun dediğine göre, zorlu işlerde Ultra, hızlı işlerde ise Nano'yu kullanarak ekonomik faydayı optimize edebileceğiz. Bakalım NVIDIA'nın yeni modelleri, 2026 yılında ne gibi kazanımlar sağlayacak...