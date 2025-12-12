Tümü Webekno
Google'dan GPT 5.2'ye Sert Yanıt: Yeni Deep Research'ü Resmen Duyurdu!

Google, Gemini 3 Pro'dan güç alan yeni Deep Research'ü resmen duyurdu. Şu an için sadece geliştiricilere açılan yeni derin araştırma ajanı, girdiği tüm testlerde rakiplerini geride bırakmış durumda. İşte detaylar...

Google'dan GPT 5.2'ye Sert Yanıt: Yeni Deep Research'ü Resmen Duyurdu!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın yapay zekâ destekli "Deep Research" özelliği, çok büyük bir güncelleme aldı. Şirketin yaptığı çalışma ile Deep Research, her zaman olduğundan çok daha güçlü bir şekle büründü. Üstelik yenilenen Deep Research, şirketin Interactions API'si ile bağımsız geliştiricilerin hizmetine açılmış oldu. Artık geliştiriciler, kendi uygulamalarına Gemini 3 Pro üzerine inşa edilen Deep Research'ü entegre edebilecekler.

Google, yeni Deep Research için oldukça özel bir ayarlama yaptı. Gemini 3 Pro'nun daha düşük halüsinasyon görme yeteneği sayesinde daha iyi sonuçlar verebilecek olan derin araştırma ajanı, yapılan iyileştirmelerle pazar araştırması yapma gibi çok geniş kapsamlı çalışmalarda bile mümkün olan en iyi sonucu verebilecek düzeye ulaştı.

Yeni Deep Research, tüm rakiplerini geride bıraktı!

Google, yeni Deep Research'ün performans testlerine ilişkin de bilgiler verdi. Küresel çapta kabul gören yapay zekâ performans testi Humanity's Last Exam'deki sonuçlara baktığımızda yeni Deep Research'ün zirvede olduğunu görüyoruz. Bir diğer kıyaslama testi olan BrowseComp'taki sonuçlar ise GPT-5 Pro'nun çok az farkla önde olduğunu ortaya koyuyor.

Bu arada; DeepSearchQA testinden de bahsetmemiz gerekiyor. Bu test, bizzat Google tarafından hazırlandı ve an itibarıyla açık kaynak kodlu hâle getirildi. 17 alanda 900 görevden oluşan DeepSearchQA, kapsamlılığı ölçebiliyor olması nedeniyle dikkat çekiyor. Yenilenen Deep Research, DeepSearchQA testinde de zirveye oturmuş durumda.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre an itibarıyla Interactions API üzerinden erişilebilen yeni Deep Research, ilerleyen dönemde Google Arama, NotebookLM, Google Finans ve Gemini uygulamasında erişime açılacak.

