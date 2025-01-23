NVIDIA'nın yeni iş istasyonu ekran kartı ortaya çıktı. Blackwell serisi altında geleceği aktarılan bu profesyonel GPU'nun, 96 GB GDDR7 belleğe sahip olacağı söyleniyor.

NVIDIA, bu ay başında gerçekleştirilen CES 2025’te yeni nesil RTX 50 serisi ekran kartlarını resmen tanıtmıştı. Ancak bunlar dışında şirketin iş istasyonlarına yönelik profesyonel masaüstü GPU’larında ne zaman güncelleme yapacağı da merak ediliyordu.

Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı. Computer Base tarafından yayımlanan bir raporda şirketin yeni amiral gemisi iş istasyonu grafik kartı ortaya çıktı. Eğer iddia doğru çıkarsa çok etkileyici bir model olacak.

96 GB GDDR7 bellekle gelecek

Elde edinilen bilgilere göre yeni masaüstü ekran kartı, Blackwell serisi altına konumlandırılacak. İsminin ne olacağı ve ne zaman geleceği belli değil ancak özellikleri hakkında birkaç bilgi var.

Sızıntıda, 512 bit ekran kartının 96 GB’lık GDDR7 bellek ile geleceği aktarılmış. Ayrıca 3 GB GDDR7 modüller kullanıldığı da gelen bilgiler arasında. RTX 50 serisinde 2 GB’lık modül vardı ancak 5090’ın bir versiyonudna 3 GB kullanılıyordu. Bu da yeni ortaya çıkan kartta VRAM kapasitesinin 96 GB’a çıkabileceğinin göstergesi.

Şirketin şu andaki en yüksek iş istasyonu grafik kartı RTX 6000 “Ada”. Onda 48 GB’lık VRAM bulunuyor. 96 GB’a çıkmak, ciddi anlamda performans artışı sağlayacaktır. Veri analizinden yapay zekâya kadar daha zorlu ve karmaşık işlemlerde kullanılabilir.