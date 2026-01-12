Tümü Webekno
Ocak 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo'lara Zam Yağmuru!

Chery, Ocak 2026 dönemi güncel fiyatlarını resmen açıkladı. Marka hem Tiggo7 hem de Tiggo8'e zam yaptı. Peki Chery'nin güncel fiyatları ne durumda? İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Bugüne kadar sunduğu uygun fiyat politikası ile çok iyi satış rakamları yakalayan Çinli otomobil devi Chery, ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Türkiye'de sattığı Tiggo8 ve Tiggo7'ye zam yapan firma, fiyat cazibesini kaybetmek üzere diyebiliriz. Zira Tiggo8, an itibarıyla 3 milyon TL'ye merdiven dayamış durumda.

Peki Chery'nin Türkiye'ye getirdiği otomobillerin Ocak 2026 güncel fiyatları nasıl? Şimdi sizlerle, sıfır model Chery'lerin fiyatlarına yakından bakacağız. Bu fiyatları markanın resmî internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Chery araba fiyatları - Ocak 2026:

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı
Yeni Tiggo8 2.599.000 TL 2.899.000 TL
Yeni Tiggo7 2.199.000 TL 2.380.000 TL

Yeni Tiggo8 fiyatları - Ocak 2026:

Başlıksız-1

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 TGDI 145 HP, Benzinli Prestige, Otomatik 2.899.000 TL

Yeni Chery Tiggo8, markanın orta-büyük SUV segmentindeki amiral gemisi modeli olarak modern tasarım, gelişmiş teknoloji ve yüksek konfor özelliklerini bir arada sunuyor. Dış tasarımda AmberFlare LED farlar, elmas kesim ön ızgara ve “Tiger Pulse” arka aydınlatma gibi dinamik detaylar bulunuyor. İç mekânda 2.5K HD 15.6″ multimedya ekran, 10.25″ dijital gösterge paneli, 540° panoramik çevre görüş sistemi, masaj fonksiyonlu ergonomik koltuklar ve panoramik cam tavan gibi zengin donanımlar yer alıyor; ayrıca araç 7 fonksiyonel koltuk ile geniş aileler için ideal bir iç hacim sunuyor. Yeni Tiggo8’de 1.6 TGDI turbo benzinli motor ile 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT) görev yapıyor ve geliştirilen sürüş destek sistemleri (ör. ADAS), 9 hava yastığı ile Euro NCAP 5 yıldızlı güvenlik özellikleri sayesinde güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Fiyatıyla da Özellikleriyle de Rakipsiz Yeni Chery Tiggo 8 Türkiye'de: Peki Alınır mı? Fiyatıyla da Özellikleriyle de Rakipsiz Yeni Chery Tiggo 8 Türkiye'de: Peki Alınır mı?

Yeni Tiggo8 opsiyon fiyatları - Ocak 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket
Elektrikli Basamak 50.000 TL Prestige

Yeni Tiggo7 fiyatları - Ocak 2026:

Başlıksız-1

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 TGDI 145 HP, Benzinli Prestige 4x2, Otomatik 2.380.000 TL
1.6 TGDI 145 HP, Benzinli Prestige 4x4, Otomatik 2.599.000 TL

Yeni Chery Tiggo7, markanın kompakt SUV segmentindeki en güncel modeli olarak modern tasarım, güçlü performans ve gelişmiş teknoloji özelliklerini bir araya getiriyor. Aracın dış tasarımında elmas görünümlü ön ızgara, yeni nesil LED farlar ve şık stop lambaları dikkat çekerken, iç mekânda 24.6″ çift ekranlı dijital bilgi-eğlence sistemi, havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar gibi konfor odaklı detaylar bulunuyor. Yeni Tiggo7; 1.6 TGDI turbo benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT) ile donatılmış olup dengeli güç ve yakıt ekonomisi sunuyor. Ayrıca araçta akıllı sürüş destek sistemleri (ADAS), çevre algılama sistemi ve Euro NCAP’den 5 yıldızlı güvenlik gibi güvenlik teknolojileri yer alarak hem şehir içi hem uzun yolculuklarda güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlamayı hedefliyor.

Yeni Tiggo7 opsiyon fiyatları - Ocak 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket
Çift Renk 25.000 TL Prestige 4x2, Prestige 4x4
Elektrikli Basamak 50.000 TL Prestige 4x2, Prestige 4x4
Araba Elektrikli Araba

