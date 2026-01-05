Ocak 2026 DS Fiyat Listesi: Bu Fiyatlara Alıcı Bulabilir mi?

DS, yeni yılın ilk fiyat listesini resmen açıkladı. Firmanın ocak ayı fiyatlarına baktığımızda zam görüyoruz. Peki sıfır kilometre DS otomobil fiyatları ne kadar?

Çıktığı yolculuğa Citroen'in lüks markası olarak başlayan, 2014 yılı itibarıyla da bağımsız bir marka haline gelen DS, oldukça yakışıklı otomobiller üretiyor. Görene iç geçirten otomobiller, fiyatlarıyla cep yakıyor. Şirket şimdi ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımlamış durumda ve Türkiye'de satılan 2 model de zamlandı.

Peki DS sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte Fransız markanın Ocak 2026 güncel fiyat listesi...

DS araba fiyatları - Ocak 2026

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı 4 2.690.000 TL 2.858.550 TL 7 3.695.000 TL 4.089.850 TL

DS 4 fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel Pallas, Otomatik 2.858.550 TL

2025 DS 4, şık tasarımı ve premium detaylarıyla öne çıkan, hatchback ile crossover arasında konumlanan bir otomobil. Türkiye'de sadece dizel motor seçeneğine sahip olan DS 4, şık tasarımı, premium hissettiren kabini ve hem şehir içi hem şehirler arası yolculukta üzmeyen motoru ile tüketicilerin beğenisini kazanmış durumda. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ve yüksek güvenlik seviyesi de DS 4'ün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

DS 7 fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel Etoile, Otomatik 4.089.850 TL Plug-in Hybrid AWD 300, Hibrit Etoile, Otomatik 4.505.000 TL

2025 DS 7, premium tasarımı ve zengin motor seçenekleriyle öne çıkan C segment bir SUV’dur. İç mekânda deri ve Alcantara detaylar, geniş dijital ekranlar ve ferah bir yaşam alanı sunulurken; yaklaşık 555 litrelik bagaj hacmiyle de pratiklik de öne çıkan hususlardan. DS 7, şehir içi ve uzun yolculuklarda konfor, prestij ve çevreci teknolojiyi bir arada isteyenler için ideal bir SUV alternatifi olarak öne çıkıyor.