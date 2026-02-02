Tümü Webekno
Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu

Her ay olduğu gibi ocakta da dijital platformlardaki diziler büyük ilgi gördü. Geçen ay en çok izlenen dizileri sizler için derledik.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dijital film ve dizi platformları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Yılın ilk ayı olan Ocak 2026'da da bu konuda dolu dolu geçti. Öyle ki geçen ay boyunca platformlardan birçok farklı dizi kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Peki ocak ayında dijital platformlar üzerinden en çok izlenen film ve diziler hangileriydi?

Bu içeriğimizde JustWatch tarafından hazırlanan verilere göre Ocak 2026'da Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmlere bakıyoruz. Dizilerde Prime Video’da yayımlanan Spartacus House of Ashur zirvede yer alırken onu sevilen anime Jujutsu Kaisen ve HBO Max'in Prens dizisi takip ediyor.

Türkiye'de geçen ay en çok izlenen diziler

  1. Spartacus: House of Ashur - Prime Video
  2. Jujutsu Kaisen - TOD
  3. Prens - HBO Max & TV+
  4. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  5. From - TV+ & TOD
  6. Reacher - Prime Video
  7. The Walking Dead - Disney+ & Netflix & TV+
  8. Fallout - Prime Video
  9. A Knight of the Seven Kingdoms - HBO Max & TV+
  10. The Last of Us - HBO Max & TV+
