Ocak 2026 Renault Kampanyaları Belli Oldu: Elektrikli Megane'da İndirim Var!

Renault, ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel kampanyalarını açıkladı. Marka bu ay özellikle de Megane E-tech modelindeki kampanya ile ön plana çıkacak gibi görünüyor. Öte yandan; tüm binek ve ticari araçlar için çeşitli kredi kampanyaları da mevcut.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de en çok binek otomobil satan marka olarak kayıtlara geçen Fransız otomobil devi Renault, geçtiğimiz günlerde Ocak 2026 dönemi fiyat listesini açıkladı. Buna paralel olarak Renault'un finansman koşulları da belirlenmiş oldu.

Peki Renault'un ocak ayı boyunca geçerli kampanyaları neler? Bu içeriğimizde firmanın değerlendirilmesi gereken fırsatlarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Renault kampanyaları - Ocak 2026

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Renault'un resmî internet sitesinde yer alan bilgilere baktığımızda bu ay önemli bir indirim kampanyası olmadığını görüyoruz. En azından popüler modeller için durum böyle. Ancak 2025 model yılı ile satılan Megane E-tech düşünürseniz nakit alımlarda geçerli 295.000 TL'ye ulaşan indirim mevcut.

2025 Renault Clio Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! 2025 Renault Clio Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Renault, ticari araç tarafında da birkaç model için nakit alım indirimi fırsatı sunuyor. Bunlar arasında öne çıkan, Master'ın 2025 model yılına sahip olan L3H2 13m3 170 hp versiyonu için geçerli. Şirketin açıklamasına göre bu otomobilin nakit alımında 330.000 TL'ye varan indirim yapılacak.

Kredi kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

  • Tüm Renault otomobillerde 150.000 TL kredi, yüzde 0,99 faiz oranı ve 6 ay vade ile kullanılabiliyor.
  • Tüm hafif ticari modellerde ise 500.000 TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla sunuluyor. Buna ek olarak; 800.000 TL kredi, 24 ay vade ve yüzde 2,79 faiz seçeneği ile kullanılabiliyor.

Bu içeriğimizde bahsettiğimiz kampanyaların stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim. Eğer şu sıralar bir Renault almak ile ilgileniyorsanız satış merkezlerini ziyaret etmenizde fayda var.

Renault güncel fiyat listesi:

Ocak 2026 Renault Fiyat Listesi: Megane 2 Milyonu Geçti! Ocak 2026 Renault Fiyat Listesi: Megane 2 Milyonu Geçti!
