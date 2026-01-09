Tümü Webekno
Ocak 2026 Tesla Fiyat Listesi: 115 Bin TL'lik Otopilot Paketi Bedava!

Tesla, Türkiye'de artık uygun fiyat politikası gütmüyor. Ancak Model Y, 2025 yılının en çok satan elektrikli otomobili olarak kayıtlara geçti. Peki Tesla'nın Türkiye'deki güncel fiyatları ne durumda? İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Türkiye operasyonlarına tam gaz devam ediyor. 2025 yılında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil olarak kayıtlara geçen Model Y, yükselen fiyatına rağmen tükecilerin gözdesi.

Peki Tesla'nın Türkiye'de sattığı tek otomobil olan Model Y'nin güncel fiyatları nasıl? Bu içeriğimizde Tesla Model Y Ocak 2026 fiyat ve opsiyon listesine yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Tesla fiyatları - Ocak 2026

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı
Model Y 2.349.300 TL 2.349.300 TL

Tesla Model Y fiyatları - Ocak 2026:

Tesla Model Y’nin Türkiye Fiyatına Bir Kez Daha Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatı

Versiyon Menzil Başlangıç Fiyatı
Standart Arkadan Çekiş 534 km 2.349.300 TL
Premium Long Range Arkadan Çekiş 622 km 3.392.640 TL
Premium Long Range Dört Çeker 600 km 3.998.400 TL
Performance Dört Çeker 580 km 4.418.400 TL

Tesla Model Y opsiyon fiyatları - Ocak 2026:

Opsiyon Fiyatı Paket
20" Helix 2.0 Jantlar 66.850 TL Premium
Özel Renk 36.200 TL Tüm donanım seçenekleri
Çeki Demiri 40.380 TL Premium
Siyah ve Beyaz İç Mekân 36.200 TL Premium ve Performance
Geliştirilmiş Otopilot 115.260 TL Tüm donanım seçenekleri
Full-Self Driving Kabiliyeti 228.480 TL Tüm donanım seçenekleri

Not: Tesla'nın Türkiye'de başlattığı bir kampanya kapsamında 2.349.300 TL karşılığında Model Y Standart Arkadan Çekiş satın alırsanız, 115.260 TL değerindeki Geliştirilmiş Otopilot paketi için ek ödeme yapmıyorsunuz.

Ocak 2026 Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller! Ocak 2026 Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Otomobiller!
Araba Tesla Elektrikli Araba

