Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Filmler

Türkiye'de ocak ayı boyunca en çok izlenen filmler belli oldu. İşte dijital platformlarda en çok ilgi gören yapımlar.

HBO Max, Netflix, Prime Video ve daha birçok film ve dizi platformu ülkemizde de ilgi görüyor. Birçok insan bu platformlar üzerinden boş vakitlerinde bir şeyler izliyorlar. Peki geride bıraktığımız yılın ilk ayı Ocak 2026'da Türkiye’de en çok hangi filmler izlendi?

Sizin için JustWatch’ın verilerini kullanarak bu yapımları derledik. Yeni birçok yapım gelse de Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2'nin zirveyi kaptırmadığını görüyoruz. Onu, yakın zamanda Mubi'ye gelen Geber Aşkım ve Netflix'ten Sihirli Annem: Hepimiz Biriz takip ediyor.

Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler

  1. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
  2. Geber Aşkım - Mubi
  3. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz - Netflix
  4. Ağır İşçi - Prime Video
  5. Günahkârlar - HBO Max & TV+
  6. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
  7. Furiosa: Bir Mad Max Destanı - Netflix
  8. Aquaman ve Kayıp Krallık - Netflix
  9. Doğulu - Prime Video
  10. Nasıl Seks Yapacağız - Mubi
