Ocak Ayında Xbox Game Pass Platformuna Eklenecek Oyunlar

Xbox Game Pass, bilgisayar ve konsol platformları için getirdiği yeni oyunlarıyla birlikte ocak ayında oyun tutkunlarına yeni kapılar açıyor. Bu ay içinde eklenecek oyunlar arasında efsanelerin yanı sıra yeni oyunlar da yer alıyor.

Xbox Game Pass, bilgisayar ve konsol platformlarına bu ay yepyeni oyunlar getiriyor. Bu da oyuncular için 2020 yılının oldukça iyi başlayacağı anlamına geliyor. Konsol platformunda sunulacak oyunlar arasında, 9 Ocak tarihinde eklenecek Frostpunk: Console Edition ve Sword Art Online: Fatal Bullet yer alıyor. 17 Ocak tarihinde eklenecek olan Tekken 7 oyunu da Xbox Game Pass ailesine katılacak.

Xbox Game Pass PC platformuna da Frostpunk ve FTL: Faster Than Light oyunlarının bu ay içinde eklenmesi bekleniyor. Bu iki oyun için kesin bir tarih belirtilmedi ve bunu öğrenmek adına sitemizi takipte kalmanızda fayda var. Xbox Game Pass konsol platformuna üye olan oyuncular için LEGO City Undercover ve Just Cause 3 oyunlarının bu ay içinde platformdan ayrılacağını da belirtelim fakat bahsi geçen oyunları platformdan ayrılmadan önce indirimli olarak satın almak mümkün. Gelin bu ay Xbox Game Pass'e eklenecek olan oyunların tanıtım videolarını birlikte inceleyelim.

Frostpunk tanıtım videosu:

Frostpunk, bir hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada kalan son şehrin yöneticisi olarak hem vatandaşların hem de şehrin düzenini sağlama görevini üstleniyorsunuz. Bu süreç içinde nasıl bir karaktere bürüneceğiniz de tamamen aldığınız kararlara ve liderlik ettiğiniz yollara bağlı.

Sword Art Online: Fatal Bullet tanıtım videosu:

Reflekslerinizin kurşunlardan daha hızlı olduğuna inanıyorsanız bu oyun tam size göre diyebiliriz. Sword Art Online: Fatal Bullet, şu anda satışa sunulmuş durumda.

Tekken 7 tanıtım videosu:

Tekken 7, Mishima ailesi arasında yaşanan kanlı savaşın son bölümüne tanıklık etme fırsatı sunuyor. Unreal Engine 4 oyun motoruna sahip olan Tekken 7, adeta kendini içine çeken senaryosu ve sinematik dövüş sahneleri ile arkadaşlarınızla olan oyun rekabetinizi ikiye katlayacak.

FTL: Faster Than Light tanıtım videosu:

FTL, galaksiyi kurtarmak için sonsuzluğu uçtan uca dolaşan bir uzay gemisi deneyimini oyunculara sunuyor. Bu heyecanlı ve bir o kadar da tehlikeli serüvende karşılaşacağınız zorlukların üstesinden gelmek için de elinizden geleni yapmalısınız.

Xbox Game Pass platformuna eklenecek yeni oyunlar hakkında sizin düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmından yanıtlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.