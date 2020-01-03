Microsoft, Xbox Game Pass Kütüphanesine GTA 5'i Ekledi

Microsoft, her geçen gün kütüphanesindeki oyun sayısını artırdığı servisi Xbox Game Pass’e bir oyun daha ekledi. Şirketin, Xbox Game Pass’e eklediği yeni oyun Rockstar Games’in eskimeyen oyunu GTA 5 oldu.

Oyun konsolu savaşlarında Sony ile sıkı bir rekabet içerisinde olan Microsoft’un Sony’ye çelme takmayı başardığı alanlardan bir tanesi de ücretli abonelikli oyun platformu Xbox Game Pass. Bilmeyenler için Xbox Game Pass, abonelikli bir oyun hizmeti olarak kullanıcılara sunuluyor. Platformun aylık ücretini ödedikten sonra Xbox Game Pass kütüphanesindeki tüm oyunlara ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz.

Microsoft, sadece Xbox One kullanıcılarının değil, Windows 10 kullanıcılarının da kullanabildiği Xbox Game Pass kütüphanesini her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Şirketin, kütüphaneye eklediği son oyun ise Rockstar Games’in seneler geçmesine rağmen eskimeyen oyunu Grand Theft Auto 5 oldu.

GTA 5, Xbox Game Pass’te:

2013 yılında piyasaya çıkan, Rockstar Games’in Grand Theft Auto serisine eklediği son oyunu GTA 5, Microsoft Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi. Xbox Game Pass abonesi Xbox One kullanıcılarının ücretsiz olarak erişebileceği oyuna ne yazık ki PC kullanıcıları erişemeyecek.

2020 yılı itibariyle 7 yaşına basmış olan bir oyunu Xbox Game Pass kütüphanesine eklemek çok büyük bir gelişme gibi gözükmese de GTA 5, popülerliğini hâlâ devam ettiriyor. GTA 5, Twitch platformunda en çok izlenen oyunlardan bir tanesi olmayı sürdürürken Steam’de de en çok oynan ilk beş oyun arasında yer alıyor.

Xbox Game Pass Ultimate veya Xbox Live Gold üyeliği olan kullanıcılar, Rockstar Games’in sürekli olarak güncellemeye devam ettiği Grand Theft Auto Online’a da erişebilecekler. GTA Online’ın son ücretsiz güncellemesi 12 Aralık’ta yayınlanmış ve oyuna yeni bir görev eklemişti: The Diamond Casino Heist. Güncelleme, ayrıca oyuna farklı içerikler de getirmişti.