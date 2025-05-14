2025 yılına iddialı bir başlangıç yapan Türkiye’nin öncü dijital dönüşüm platformu OCTAPULL ve stratejik yatırımcısı ALPATA Grubu, yapay zekâ alanında gerçekleştirdiği önemli bir yatırımla dijital dönüşüm vizyonunu bir adım öteye taşıyor.

Bu stratejik yatırım, farklı sektörlerdeki işletmelere gizlilik ve güvenlik standartları yüksek yapay zekâ çözümleri sunmayı hedeflerken dışa bağımlılığı azaltarak ülkemizdeki yerli ve milli teknolojilerin gelişimini de destekleyecek. Bu önemli başlangıçla birlikte grubun toplam yatırımı 5 milyon dolar olacak.

Alpata Grubu tarafından ilk aşamada tedarik edilen son teknoloji grafik kartları (NVIDIA H200 ve NVIDIA L40S) ve süper bilgisayar sistemleri, yapay zekâ uygulamalarını ve bilimsel toplulukları ileri taşıyacak teknolojik ve ekonomik bir avantaj sunuyor.

NVIDIA Hopper mimarisi üzerine kurulu olan NVIDIA H200 GPU kartı, üretken yapay zekâ ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) gerektiren işlemleri tamamlamada ekstra güç katıyor ve yüksek bellek bant genişliği, verilerin etkili bir şekilde erişilip işlenmesini sağlıyor. NVIDIA Ada Lovelace mimarisine dayanan NVIDIA L40S ise Büyük Dil Modelleri (LLM) çıkarımı ve eğitiminden 3D, grafik, render, sanallaştırma, simülasyon ve yapay zekâ iş yüklerine kadar farklı kullanımlar için üst düzeyde görsel hesaplama yapılabilmesine olanak tanıyor.

OCTAPULL’un Stratejik Partneri (Yatırımcı – Alpata Grup CEO) olan Mustafa Kemal Erçelik, bu yatırımı destekleme motivasyonlarını şu sözlerle açıklıyor:

''Teknolojinin geleceği yapay zekâda şekilleniyor. Bu alana yaptığımız yatırımı, sadece bir sermaye desteği değil aynı zamanda ekosistemdeki yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi olarak görüyoruz. OCTAPULL ve diğer grup şirketlerimizle birlikte bu yatırımın getirdiği rekabet avantajı ile sektörde fark yaratacak projelere imza atacağımıza inanıyoruz.''

Bu yatırım kapsamında OCTAPULL, yapay zekâ çözümleri için gerekli altyapı, donanım ve sistem ön yatırımlarını tamamlayarak kullanıma aldı ve NVIDIA’dan temin edilen ve yeni teknoloji içeren bu çiplerle yapay zekâ geliştirmelerini kendi donanımlarında optimize etmeye başladı. Bu sayede yeni yapay zekâ destekli altyapısıyla uzaktan çalışma, dijital satış yönetimi, müşteri ilişkileri, depo yönetimi ve video konferans gibi alanlardaki uygulamalarına ileri seviye yetkinlikler ekleyecek.

Alpata Grubu ve OCTAPULL’un Teknoloji Lideri (CTO) Emrah Taylan; yapay zekâ altyapısının şirketin dijital dönüşüm sürecinde kritik bir rol oynayacağını ifade ediyor:

“Bu yeni yatırımla birlikte hem veri yönetimi hem de makine öğrenimi alanında çok daha sağlam bir altyapı kuruyoruz. Öncesinde ulaşılması zor olan kaynaklar, OCTAPULL’un gizlilik ve güvenlik önceliklerine uygun şekilde entegre edilen altyapılar üzerinden artık erişilebilir hale gelecek. Üstelik bu kaynaklar, iş ortaklarımıza hizmet olarak sunularak ekosistemimizin verimliliğini artıracak.

Geliştireceğimiz yapay zekâ tabanlı platformlar sayesinde mevcut ürünlerimiz daha hızlı, daha akıllı ve daha güvenli hale gelirken kullanıcılarımıza gelişmiş öngörü ve analiz imkânları sunacağız. Bu sayede sadece rekabette bir adım öne geçmekle kalmayacak aynı zamanda sektörün dönüşümüne de öncülük edeceğiz.”

Bu altyapı değişikliği, OCTAPULL’un yapay zekâyı kendi bünyesinde geliştirerek dışa bağımlılığı azaltma stratejisini oldukça güçlendirecek. Daha önce harici servislerden faydalanarak ilerletilen yapay zekâ modülleri, bu yatırımla birlikte tamamen OCTAPULL’un kendi altyapısında sunulacak.

OCTAPULL’un Ürün ve Dijital Kanallar Büyüme Direktörü Cem Gürsu; bu yatırımın inovasyon odaklı ürünlerini güçlendireceğine ve yapay zekânın müşteri deneyimini kökten değiştirecek potansiyeline vurgu yapıyor:

“Yatırımın ilk fazından itibaren ortaya çıkacak yeni nesil çözümler ile hem kullanıcılarımıza sunduğumuz değer önermesini zenginleştirmek hem de ürünlerimizin global ölçekte rekabet gücünü artırmak istiyoruz. Yapay zekâ ile desteklenen pazarlama stratejilerimizin daha etkili ve kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturarak marka algısını ve müşteri deneyimini üst düzeye taşımayı hedefliyoruz.”

Bu yaklaşım ile kurum ve şirketler için kişiselleştirilebilen, ölçeklenebilen ve maliyet avantajı sunan bir yapay zekâ ekosistemi oluşturuluyor. Bu sayede birçok kurum ve işletmenin ancak büyük maliyetlerle erişebileceği gelişmiş yapay zekâ teknolojileri, OCTAPULL’un sunduğu çözümlerle herkes için erişilebilir hale geliyor.

Veri odaklı geliştirme anlayışıyla ekosistemindeki 20’den fazla modül ve çözüme yenilikçi yapay zekâ özellikleri entegre ederek kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Ülkemizdeki önde gelen paydaşlarla ve uluslararası iş birlikleriyle gelişen yapay zekâ ekosistemi, OCTAPULL'un yenilikçi çözümleriyle daha da ivme kazanarak kullanıcılarıyla buluşmaya devam edecek.

OCTAPULL’un Dijital Ekosisteminde Yapay Zekâ Destekli Yeni Dönem

OCTAPULL, geniş ürün yelpazesine yapay zekâ özelliklerini entegre ederek her sektöre özel akıllı çözümler sunuyor ama entegrasyon sürecinde dış kaynak kullanımından kaynaklı gecikmeler yaşanıyor ve ek maliyetlerle karşılaşılıyordu. Bu yatırımla birlikte dış kaynak bağımlılığını ortadan kaldırabilecek ve ileri seviye yapay zekâ destekli özellikleri devreye alarak kullanıcı deneyimi çok daha verimli ve akıcı hale getirilecek.

Video konferans çözümü OctaMeet; yapay zekâ destekli canlı altyazı, toplantı notları ve özetleme yetenekleri ile toplantı deneyimini daha etkili hale getirirken Octapull SFA, satış süreçlerini analiz eden ve müşteri etkileşimini artıran akıllı öneri sistemleriyle satış ekiplerine rehberlik etmeye devam edecek.

Octapull B2B ve Octapull B2C, dijital bayi ve müşteri yönetiminde yapay zekâ destekli satın alma tavsiyeleri, kampanya teklifleri ve stratejik öneriler sunarak işletmelerin karar alma süreçlerini hızlandıracak. Dijital bayi ziyaretleri için geliştirilen OctaSales, duygu analizi, akıllı müşteri segmentasyonu ve otomatik toplantı planlama özellikleriyle satış süreçlerini optimize edecek.

Octapull Merch ve Octapull SPV, sahadaki verileri analiz ederek ekiplerin operasyonlarını yapay zekâ destekli iyileştirmelerine olanak tanırken, Octapull WMS, depo yönetiminde görüntü işleme teknolojisini kullanarak stok tahmini ve envanter optimizasyonu ile lojistik süreçlerini kolaylaştıracak.

OctaChat ise şirket içi iletişimde yapay zekâ destekli mesaj önerileri, görev atama ve takibi ile içerik özetleme gibi özellikler sunarak kurumsal iletişimi daha akıllı hale getirecek.

OCTAPULL’un yapay zekâ destekli yeni yetkinlikleri, iş süreçlerini optimize etmeyi ve kullanıcı deneyimini her zamankinden daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Bu yenilikler sayesinde bireysel ve kurumsal kullanıcılar, kendi ihtiyaçları özelinde geliştirilen bu yeniliklerle birlikte kendilerine özel yapay zekâ asistanları oluşturabilecek ve daha hızlı kararlar alarak zamandan ve paradan tasarruf ederek rekabet avantajı elde edebilecek.

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