Tuhaf aksesuarlara sahip Oculus Quest 2’ye bambaşka bir boyut kazandıracak yeni bir VR aksesuar geliştirildi. Peki bu yeni aksesuarla neler yapabiliyoruz? Gelin bir bakalım.

VR üreticileri ve AR-GE ekipleri ürünün sürükleyici deneyimini geliştirmenin yollarını arıyorlar. İşte bugün bir grup Avustralyalı araştırmacı kelimenin tam anlamıyla nefesinizi kesece yeni bir VR aksesuarı geliştirdi. Salzburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi, kısa süre önce AirRes Mask adlı bir ürün olan Oculus Quest 2 için benzersiz bir aksesuar tanıttı.

Diğer VR aksesuarlarına göre oldukça farklı bir görünüme sahip olan bu çevre birimi, bir kişinin nefes alışını bir girdi yöntemi olarak kullanmayı ve "artan etkileşim seviyeleri ve çoklu duyusal uyarım" sağlamayı amaçlıyor.

AirRes Mask oyun esnasında nefesinizi kontrol ediyor

Aşağıda da görebileceğiniz gibi bir video yayınlayan araştırma ekibi ürünün bazı özelliklerine dair örneklerle açıklama yapıyor. Bu cihaz, bir mızıkaya üflemeden ve bir silahı hedeflerken nefes alışverişinizi düzenlemeye kadar birçok özelliğe sahip. Aynı zamanda VR dünyasındaki görünümünüzü de doğrudan etkileyen “olumsuz çevresel koşullar gibi bağlamsal bilgileri iletmek için nefes alma direnci” sunan bir özelliğe de sahip.

AirRes Mask adı verilen bu ürün, boğulma hissini gerçekmiş gibi yaşatan yarım yüz solunum cihazı, sensör ve direnç diski ile donatılmıştır. Araştırma ekibi AirRes Mask’ın tanıtım videosundaki bu yangın simülasyonunun amacını teknolojinin zorlu çevresel koşulları zorlu çevresel koşulları ne kadar gerçekçi bir şekilde kopyaladığını göstermek için sanal bir yangınla mücadele gösterisini kullanarak “gerçek zamanlı solunum direncini” simüle etmek olarak açıklıyor.

Bu demoda, duman sanal alanınızı kısa sürede dolduruyor ve AirRes Mask, bu hissi simüle etmek için nefesinizi kısıtlayarak VR dünyasındaki karakterinizin dayanıklılığını da azaltıyor. Yangın söndürüldükten sonra AirRes Mask hava akışınızı geri yüklüyor. Gerçek yaşam koşullarını daha iyi simüle etmek için kullanıcının stres seviyesini bile artıran bu ürün şimdilik deneysel bir teknoloji ürünü olduğundan, yakın zamanda satın alınabilmesi pek mümkün değil gibi görünüyor.