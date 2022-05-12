Meta'nın yeni VR seti Project Cambria'dan ilk görüntüler paylaşıldı. Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan gönderide cihazın karma gerçeklik sayesinde sanal dünya ile gerçek dünyayı birleştirdiği görüldü.

Metaverse yatırımlarına hız kesmeden devam eden Meta (eski adıyla Facebook), sanal gerçeklik teknolojileri (VR) konusundaki adımlarını da sürdürüyor. Mark Zuckerberg önderliğindeki teknoloji devi, 2014 yılında Oculus’u satın almış ve bu konuda ciddi adımlar atarak VR setlerini piyasaya sürmüştü.

Şirket, geçtiğimiz yılın ekim ayında yeni sanal gerçeklik gözlüklerini ilk kez göstermişti. Oculus Quest 3 beklenirken sürpriz bir şekilde tanıtılan bu cihaza kod adı olarak ‘Project Cambria’ ismi verilmişti. Buna ek olarak geçtiğimiz haftalarda bir Twitter kullanıcısı, yeni VR setine ait olduğu belirtilen bazı görseller paylaşmış, cihazın nasıl görünebileceğini ortaya koymuştu. Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.

Project Cambria, gerçek dünya ile sanal dünyaları bir araya getirecek

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bir demo videoyla Project Cambria isimli VR gözlüklerinin bazı özelliklerini görmemizi sağladı. Paylaşılan videoda cihazın nasıl gözüktüğü gösterilmedi; ancak yapabileceği şeyler hakkında ipucular yer aldı. “Project Cambria kod adlı cihazımızdaki karma gerçekliğe (MR) ilk bakış” ifadeleriyle videoyu paylaşan Zuckerberg, cihazın şirketin geçtiğimiz aylarda tanıtılan karma gerçeklik platformu Presence Platform’u kullandığına vurgu yaptı.

Videoyu incelediğimizde cihazın gerçek dünya ile sanal dünyayı bir araya getirdiğini görüyoruz. Görüntülerde Zuckerberg’ün gözlükle birlikte dijital varlıkları yüksek kaliteyle gerçek dünyaya taşıyabildiği ortaya koyuluyor. Mesela, gözlükle birlikte istediğimiz yerde ekranlara ulaşabilmenin, dijital varlıklarla etkileşim kurabilmenin veya sanal bir spor hocasıyla egzersiz yapmanın mümkün olabileceği göze çarpıyor.

Ünlü milyarder yaptığı paylaşımda ‘The World Beyond’ ismi verilen bu demonun geliştiriclerin deneyimlemesi için yakında App Lab’e geleceğini ifade etti. Henüz cihaz hakkında pek fazla detay bulunmadığını da eklemek gerek. Zuckerberg, karma gerçeklik ve artırılmış gerçeklik desteği sunması beklenen cihazın bu sene içinde çıkacağını ifade ediyor. Bunun yanı gelen diğer haberlerde yeni nesil gözlüğün bağımsız çalışabileceği, gerçek zamanlı yüz ve göz takip özelliklerine sahip olacağı aktarılıyor.

İşte paylaşılan video