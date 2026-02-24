Tümü Webekno
Her Öğrenciye Lazım: Ödevlere Yardımcı Olmak Bir Kenara, Ödevleri Sizin Yerinize Yapan Bir Yapay Zekâ Aracı Geliştirildi!

Eğitim dünyasında birçok farklı yapay zekâ aracı kullanılıyor fakat bu yeni araç, her şeyi âdeta sizin yerinize yapıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Eğitim dünyasında ezberleri bozacak bir gelişme yaşandı. Geçmişte eğitim için kullanılan pek çok yapay zekâ aracı gördük ama böylesini ilk kez görüyoruz.

Companion adlı girişim tarafından geliştirilen yeni yapay zekâ aracı Einstein, öğrencilere sadece ödevlerinde yardım etmiyor, onların yerine sisteme girip tüm ders yükünü üstleniyor.

Einstein tam olarak neler yapabiliyor?

Einstein, yaygın olarak kullanılan öğrenim yönetim sistemi Canvas hesaplarına doğrudan bağlanabiliyor. Ardından âdeta bir “dijital öğrenci” gibi çalışmaya başlıyor:

  • Ders sayfalarını geziyor
  • Video dersleri izliyor
  • PDF ve makaleleri okuyor
  • Ödevleri yazıyor
  • Quiz’leri çözüyor
  • Tartışma forumlarına yorum yapıyor
  • Son teslim tarihlerini takip edip ödevleri otomatik yüklüyor

Üstelik tüm bunları kendi sanal bilgisayarı üzerinden gerçekleştiriyor. Sistem kurulduktan sonra arka planda çalışmaya devam ediyor ve öğrenciden neredeyse hiç müdahale gerektirmiyor.

Sohbet botlarından çok daha farklı

Einstein’ı klasik yapay zekâ araçlarından ayıran en önemli fark, sadece sorulara cevap vermemesi. ChatGPT gibi sistemler kullanıcı komut verdiğinde çalışırken, Einstein öğrencinin yerine çok adımlı işlemler yapabilen otonom bir ajan gibi hareket ediyor.

Paliwal’a göre sistem, dosya sistemi ve internet erişimi olan tam donanımlı bir sanal bilgisayara sahip. Hatta bu nedenle “ChatGPT’yi oyuncak gibi gösterdiğini” iddia ediyor.

Bazı eğitimciler ise bu gelişmeyi bir kriz değil, fırsat olarak görüyor. Nicholas DiMaggio, University of Chicago Booth School of Business bünyesinde doktora öğrencisi ve öğretim asistanı olarak görev yapıyor. DiMaggio, bu durumun eğitim sistemini yeniden tasarlamaya zorlayacağını iddia ediyor.

Yapay Zeka

