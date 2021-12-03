ODTÜ İşletme Topluluğu, bu yıl 15.’si düzenlenen Finans Kongresi ile katılımcılarını ulusal ve global şirketlerin CFO’larını buluşturacak.

Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) İşletme Topluluğu, her yıl onlarca farklı kongre ve etkinlikle öğrencileri iş hayatı ile buluşturuyor.

ODTÜ İşletme Topluluğu, bu yıl 15. kez düzenlenecek olan Finans Kongresini pandemi nedeniyle hibrit olarak yapacak. Finans dünyasının konuşulacağı kongrede global ve ulusal şirketlerden pek çok CFO da konuk olarak bulunacak ve finans dünyası hakkında tecrübelerini paylaşacak.

Kongre Hibrit yapılacak

Bu yıl yapılacak olan Finans Kongresi, bu yıl pandemi nedeniyle 4 Aralık tarihinde hem yüz yüze hem online, 5 aralıkta ise tamamen online olarak yapılacak. Bu yıl kongrenin ana teması “Normalleşen Dünyada Evrimleşen Finans” olarak belirlendi.

Yapılacak kongrede Atilla Yeşilada, Ozan Bingöl ve Efe Bulduk gibi isimler konuk olarak katılacak. Finans dünyası hakkında daha fazla bilgi alabileceğiniz 15. Finans kongresi hakkında daha fazla bilgi almak için burada bulunan bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.