Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi Başvuruları Devam Ediyor

Türkiye'nin en aktif öğrenci topluluklarından ODTÜ İşletme Topluluğu'nun düzenlediği 'Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi' yarışma başvuruları devam ediyor.

Farklı sektörlerden profesyoneller ile bir araya geleceğiniz, kendinizi geeliştirme ve yeni bir çevre ile tanışma fırsatı elde edeceğiniz tüm bunlara ek olarak bir yarışmaya katılarak kendinizi test edebileceğiniz Girişimcilik veTeknoloji Zirvesi 1-2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Zirve'nin yarışma ayağında 2-6 kişilik takımlar halinde yarışacak olan katılımcılar, geliştirdikleri iş fikirleri ile yarışacaklar. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra yeni mezun girişimci adaylarının da fikirlerini yarıştırabilecekleri yarışmanın finalistleri, 1 Nisan günü gerçekleştirilecek olan büyük finalde jüriye sunumlarını gerçekleştirecek.

Son başvuru tarihi 11 Şubat

Yarışmaya katılmak isteyen herkes için son başvuru tarihi 11 Şubat. Başvuruların tamamlanmasının ardından 2 - 27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek eğitimler sonrası projeler jüri karşısına çıkacak.

Yarışma sonucunda katılımcılar uzun dönem mentorluk desteğinden ofis desteğine, girişim fikirlerini ilerletmelerini sağlayacak birçok ödül kazanma imkanı yakalayacak. Siz de yarışma için başvuruda bulunmak isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.