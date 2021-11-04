ODTÜ İşletme Topluluğu'nun düzenlediği ve online olarak gerçekleşecek olan METUBIZ Marketing School programı başladı. 3 Kasım tarihinde başlayan etkinlik, 4 ve 5 Kasım tarihlerinde de devam edecek.

Türkiye’nin en aktif öğrenci topluluklarından biri olan ve tam 29 yıldır aktif olan ODTÜ işletme Topluluğu 3 - 4 - 5 Kasım tarihlerinde METUBIZ Marketing School (MMS) programını online olarak gerçekleştiriyor.

Pazarlamayı bir okul niteliğinde sunan MMS; kendini bu alanda geliştirmek isteyen öğrencilere eğitimler ve vaka çalışmalarını içeren sertifikalı bir eğitim programı sunuyor. Pazarlama hakkında birikimlerini artırmak isteyen herkes için oldukça verimli geçecek bu etkinlik, online oluşuyla da oldukça geniş kitlelere hitap ediyor.

Etkinlik 4 ve 5 Kasım'da da devam ediyor:

Alanında uzman eğitmenleri, iş dünyasından profesyonelleri ve pazarlama ekiplerindeki uzman direktörleri öğrencilerle buluşturacak olan etkinlik, ODTÜ İşletme Topluluğu’nun internet sitesinden çevrimiçi olarak 3 gün boyunca oturumlar halinde devam edecek.

İlk gününü geride bıraktığımız etkinlikte ikinci ve üçüncü günde de birbirinden verimli oturumlar gerçekleştirilecek. METUBIZ Marketing School hakkında detaylara göz atmak isterseniz buraya tıklayarak etkinliğin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.