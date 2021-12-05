Öğrenciler ile sektöründe başarılı şirketleri ve alanında yetkin konuşmacıları buluşturarak teknik bilgi aktarımı sağlayan Yönetim ve Mühendislik Günleri PLUS, 11 Aralık'ta başlıyor.

Mühendislik öğrencilerinin sektörden önemli isimlerle bir araya gelerek deneyim paylaşımına katılabileceği, konuşmalarla kariyerlerine yönelik önemli bilgiler elde edebilecekleri Yönetim ve Mühendislik Günleri PLUS (YMG+), bu sene de sektör devi şirketlerin ve profesyonellerin katılımı ile gerçekleşecek.

Öğrencilerinin akademik yaşamda teorik olarak öğrendiği ancak iş dünyasında ne şekilde uygulandığını bilmediği teknik bilgilerin ve çeşitli sektörlerle ilgili konuların lider şirketler tarafından aktarıldığı YMG+, bu sene 11 Aralık'ta çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Sektör devleri Yönetim ve Mühendislik Günleri PLUS'ta:

Her yıl 500’ü aşkın katılımcının ağırladağı etkinlikte bu sene sektörlerinde lider konumda olan önemli şirketler yer alacak. Şirketlerden mühendislerin birikim ve deneyimlerini paylaşacakları etkinlikte yer alacak şirketler ise şöyle;

Aselsan

Renault

Fanuc

Bosch

P&G

Vestel

Borusan

Tamamen ücretsiz olarak çevrimiçi gerçekleşecek olan ve sertifikanın yanında çeşitli sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayabileceğiniz Yönetim ve Mühendislik Günleri PLUS hakkında bilgi almak isterseniz buraya tıklayarak etkinlik web sitesini ziyaret edebilirsiniz.