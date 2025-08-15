Of Peaks and Tides duyuruldu

CyancookGames, yeni oyunu Of Peaks and Tides'ı duyurdu. Gelecek yıl PC için yayımlanması planlanan oyun, hayatta kalma ile açık dünya türlerini bir araya getirmeye çalışacak. Doğu mitolojisinden esinlenen oyun, dikkat çekici grafiklere sahip.

Çinli video oyun geliştiricisi CyancookGames, düzenlediği bir etkinlikte yeni oyununu duyurdu. "Of Peaks and Tides" olarak isimlendirilen ve gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan bu oyun, oyunseverlerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Of Peaks and Tides'ın detaylarına bakalım.

Doğu mitolojisinden izler taşıyan Of Peaks and Tides, Everland olarak isimlendirilen kurgusal bir dünyada geçiyor. Tanrıların savaşından önce gelişmiş bir insan medeniyetine ev sahipliği yapan Everland, savaşın sona ermesi ile insan popülasyonunu ciddi anlamda kaybetmiştir. Ayrıca tanrılardan geriye kalan doğaüstü varlıklar da burada cirit atmaktadır. İşte oyuncular olarak bu ilginç evrende hayatta kalmaya çalışacağız. CyancookGames'e göre Of Peaks and Tides, hayatta kalma türünü açık dünya ile birleştirecek.

En çok da grafikleri ile öne çıkacak

Of Peaks and Tides için yayımlanan fragman, oyunun en çok da grafikleri ile dikkat çekmeyi başaracağını gözler önüne seriyor. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü Çinli yapımcılar, son dönemlerde yüksek grafikler konusunda oldukça iyi iş çıkarıyorlar. Ancak burada önemli bir eksiklik var. Bu oyunu ya tek başınıza ya da çevrim içi eşli olarak oynayabileceksiniz. Bunun dışında bir çevrim içi mod sunulmayacak.

CyancookGames, oyunun çıkış tarihine ve fiyatına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca bu oyunun konsol sürümlerinin olup olmayacağı da şimdilik bilinmiyor. Bu arada, oyunun Xbox ve DUALSHOCK kontrolcüleri için destek vereceğini belirtelim.

Of Peaks and Tides fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Of Peaks and Tides'ın ilk fragmanını nasıl buldunuz? Oyunla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...