PUBG, PS4 ve Xbox One'dan Kaldırılıyor: İşte Tarihi!

PUBG'nin PlayStation 4 ve Xbox One desteğini sonlandıracağı ve yakında bu konsollarda oynanamayacağı açıklandı. Yeni versiyon, oyunun PS5 ve Xbox Series X/S'te daha iyi performans vermesini sağlayacak.

Battle Royale türü deyince akla gelen ilk oyunlardan biri hiç şüphesiz PUBG: Battlegrounds’tır. Steam’de en çok oyuncu rekorunu bünyesinde barındıran yapım, son zamanlarda Fortnite’ın biraz gerisinde kalsa da hâlâ oyuncular arasında çok popüler durumda. PUBG’yi uzun süredir eski nesil PlayStation ve Xbox’tan oynamak mümkündü. Ancak bu konuda bir gelişme yaşandı.

Geliştirici tarafından yapılan açıklamaya göre PUBG, yakında PlayStation 4 ve Xbox One desteğini sonlandıracak. Bu değişiklik, oyunun yeni nesil konsollarda çok daha iyi performans göstermesini sağlayacak.

13 Kasım’da PS4 ve Xbox One’dan kaldırılacak

PUBG’nin PS4 ve Xbox One desteği, 13 Kasım 2025 tarihinde kaldırılacak. Bu tarihten sonra PS4’ten veya Xbox One üzerinden oyunu indirmek ve oynamak mümkün olmayacak. Yani PUBG’yi oynamaya devam etmek istiyorsanız PlayStation 5 veya Xbox Series X/S konsollarına ihtiyacınız olacak.

PUBG, şimdiye kadar yeni nesil konsollarda da PS4 ve Xbox One sürümüyle çalışıyordu. Bu şirketin masraflarını azaltsa da teknik olarak sınırlamalara neden oluyordu. İşte yapılacak değişiklikle bu durum değişecek ve oyunun yeni nesil konsol sürümü oynanmaya başlayacak.

Böylece PUBG oyuncuları PS5’te ve Xbox Series X/S’te çok daha stabil, daha akıcı, daha iyi görüntü deneyimi yaşayabilecek. Yeni versiyon ile PS5’te 60 fps’te 1440p, PS5 Pro ve Xbox Series X’te ise 60 FPS 2160p performans almak mümkün olacak. Üst sistemlerin hepsinde Dynamic 4K çözünürlük desteği olacağını da belirtelim. Series S’te ise seçime göre 60 FPS 1080p veya 30 FPS 1440p olacağı belirtilmiş.

13 Kasım’da PS5’inize yeni PUBG versiyonunu indirmeniz gerekecek, Xbox’ta ise otomatik değişecek

Yeni nesil konsol sahiplerinin ne yapması gerektiğine dair de açıklama var. Eğer PS5 sahibiyseniz ayrı olarak PUBG’nin PS5 versiyonunu indirmeniz gerekecek. Oyuna sahip bir Xbox Series X/S konsolunuz varsa yeni versiyon otomatik olarak cihazınıza yüklenecek.

PUBG, şu anda PS5’te böyle gözüküyor:

13 Kasım’da gelecek yeni versiyonun ardından ise böyle gözükecek: