Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, öğrencilerine yapay zekâ hocalarla ders vermeye başladı. Eğitmenlerin aralarında Albert Einstein bile var.

Üretken yapay zekâ teknolojileri, daha önce sadece filmlerde gördüğümüz şeyleri gerçeğe dönüştürebiliyor. Hayatını kaybeden ünlü insanları geri getirebilmesi de bunlardan biri. Son zamanlarda sık sık bu tarz haberler görüyorduk. Örneğin ABD’de bir müze, Salvador Dali’nin sesinden konuşan bir modeli ziyaretçilerine açmıştı.

Şimdi ise Hong Kong’dan bu tarz bir hamle geldi. Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (HKUST), öğrencilere yapay zekâ modelleriyle ders veriyor. Bu yapay zekâ hocalar arasında herkesin tanıdığı ünlü bir bilim insanı bile var.

Albert Einstein öğrencilere ders veriyor

HKUST, insanların yapay zekâyla oluşturulmuş sanal versiyonlarını geliştiriyor ve sanal bir ortamda öğrencilere eğitmen olarak ders vermelerini sağlıyor. 1955’te hayatını kaybeden, tarihin en büyük fizikçilerinden biri olan Albert Einstein bile bu sanal eğitmenler arasında var. Bir görüntüde, Einstein’ın oyun teorisini anlattığını görebiliyoruz.

Öğrenciler, sanal gerçeklik başlıkları takarak veya bilgisayar ekranları üzerinden derslere katılıyorlar. Albert Einstein gibi yapay zekâ hocaları da sanal bir ortam üzerinden onlara ders anlatıyor. Medya ve sanat alanından Profesör Pan Hui öncülüğünde yönetilen bu projeyle öğretim yöntemlerinin dönüştürülmesi ve öğrencilerin daha önce hiç olmadığı kadar kapsamlı bir öğrenme deneyimine dahil edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca küresel öğretmen eksiklikleri konusunda da yardımcı olabileceğini de düşünüyorlar.

Hui, yapay zekânın eğitmenlerin yerine geçme ihtimali konusunda endişesinin olmadığını da ekliyor. Ona göre yapay zekâ öğretmenler, çeşitlilik sağlayabilir, ilginç yöntemler sunabilir ve öğrencilere daha sürükleyici bir deneyim sağlayabilir. Hui, ayrıca öğrencilere katkısıyla ilgili şunları da ekliyor: “Bu çalışma, öğrencilere yalnızca benzersiz ve heyecan verici deneyimler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onların yapay zekânın çeşitli alanlarda uygulanması konusunda ilham veriyor.”

Ders materyalleri özelleştirilebilen avatarlara dönüştürülmüş

Proje kapsamında yapay zekâ eğitmenlerden 30 adet lisansüstü öğrenci ders almaya başladı. Modeller, yapay zekâ aracılığıyla ders materyallerinin özelleştirilebilen dijital avatarlara dönüştürülmesiyle oluşturuldu. Bu avatarlar, sesinden görünümüne kadar birçok farklı şekilde özelleştirilebiliyor. Böylece öğrencilere daha ilgi çekici bir deneyim sunmak mümkün hâle geliyor.