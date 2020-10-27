Torsus, Praetorian olarak isimlendirdiği okul otobüsünü duyurdu. Dünyanın en ekstrem koşullarına uygun olarak geliştirilen otobüs, 1 metre derinliğindeki sulardan rahatlıkla geçebiliyor. Zorlu koşullar için geliştirilmiş arazi lastiklerine sahip olan araç, kolay kolay yolda kalacak gibi görünmüyor.

Torsus isimli bir otobüs üreticisi, dünyanın en ekstrem koşullarına uyumlu yeni okul servisini duyurdu. Alıştığımız servislerden çok daha farklı olan araç "Praetorian" olarak isimlendiriliyor. Şirkete göre 4 çeker otobüs, tüm olumsuz koşullarla mücadele edebilecek yapısıyla, öğrencileri daima tam zamanında okula götürebilecek.

Praetorian, 286 beygir gücünde 6,9 litrelik dizel motora sahip. Bu bağlamda oldukça güçlü bir yapısı olan araç, Michelin markalı arazi lastikleriyle de yolda kalmıyor. MAN tarafından üretilen oldukça yüksek bir şasiye sahip olan araç, yaklaşık 1 metrelik su göletlerinde hiçbir sorun yaşamadan yol alabiliyor. Ayrıca bu okul servisi, 35 santimetrelik engellerin de üzerinden geçebiliyor.

Torsus Praetorian, işte böyle görünüyor

Oldukça heybetli bir yapıya sahip olan okul otobüsü, 35'e kadar öğrenci taşıyabiliyor. Geliştirici ekip, araç içerisine eklediği koltukları da özel olarak tasarlamış durumda. Öğrenciler, aracın içine bindikleri anda üzerinde eğitimle ilgili çizimlerin olduğu koltuk tasarımlarıyla karşılaşıyorlar. Sağlık sorunu olan öğrencileri de görmezden gelmeyen Torsus, ihtiyaç durumunda rahatsızlıklara uygun koltuk eklemeleri yapabiliyor.

Torsus, en ekstrem koşullara uygun olarak geliştirdiği okul otobüsü için net bir fiyat açıklamadı. Ancak bu otobüsün en boş hali, 180 bin dolar (yaklaşık 1,5 milyon TL) karşılığında satın alınabiliyor. Koşullara uygun özelleştirmelerden sonra otobüs, 350 bin dolara (yaklaşık 3 milyon TL) mal olabiliyor.