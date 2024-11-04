2022 yılında Hawaii açıklarında okyanus dibinde bulunan tuğla yol görüntülendi.

2022 yılında E/V Nautilus keşif gezisinde bilim insanları ve araştırmacılar beklemeyeceğimiz bir şeyle karşılaştı: Okyanus tabanında uzanan devasa, sarı tuğlalı bir yol. Hawaii Adaları'nın kuzeyinde, Papahānaumokuākea Deniz Ulusal Anıtı (PMNM) içinde yer alan Liliʻuokalan sırtında keşfedilen bu yol benzeri yapı büyük ilgi görmüştü.

PMNM, dünyanın en büyük deniz koruma alanları arasında yer alıyor ve bu alanın yalnızca yüzde 3'lük kısmı keşfedilebilmiş durumda. Yolun yer aldığı kısım ise deniz yüzeyinden 3000 metre derinde bulunuyor. Ocean Exploration Trust tarafından bölgede yapılan çalışmalarda yol da görüntülendi.

İşte o video

Araştırmacılar bu ilginç yapıyı videoda "Atlantis'e giden yol" ve "Sarı tuğla yol" olarak adlandırıyorlar. Ayrıca denizin derinlerinde yer almasına rağmen yapının "kurumuş gibi" gözüktüğü de ifade edildi. Gerçekten de denizin dibinde olmasa, bir zamanlar bir gölün etrafına inşa edilmiş bir yolun kalıntıları gördüğümüzü düşünmek işten bile değil.

Araştırmacıların bu yapının nasıl ortaya çıktığına dair de bazı fikirleri var. Bu yapının, volkanik kayaçların çok sayıda patlamaya maruz kalması ve bu yüzden de sürekli ısınıp soğuması ile ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Tuğla görünümü ise çatlakların açısının doksan derece olması ile açıklanıyor.

Bu keşif ile birlikte gezegenimizin gizemli jeolojik geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmesi bekleniyor. Tuğla yol bu açıdan önemli bilgiler sunabilir.