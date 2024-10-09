Hani olmaz da ya olursa dediğimiz konulardan biri de dünyadaki tüm insanların bir anda okyanusa girmesi.

Yaklaşık 8 milyar insanın suya adım attığı bir senaryonun manzarasını gözler önüne götürmek bile zor.

Ama asıl sorumuz şu: Bu kadar insan aynı anda okyanusa girerse deniz seviyesini nasıl etkiler? İlk bakışta büyük bir değişiklik yaratacağı düşünülse de sonuç sizi şaşırtabilir.

Bir insanın ortalama hacmi yaklaşık 0,06 metreküp.

Dünya nüfusunu 8 milyar olarak hesaplayalım. Bu sayıyı bir insanın ortalama hacmiyle çarptığımızda toplamda 480 milyon metreküp bir hacim elde ediyoruz.

Bu, oldukça büyük bir rakam gibi görünebilir ancak, okyanusların toplam hacmiyle kıyasladığımızda oldukça küçük kalıyor.

Dünya okyanuslarının toplam hacmi ise yaklaşık 1,332 milyar kilometreküp.

Bu da 1.332.000.000.000.000 metreküp anlamına geliyor. Okyanuslar, yeryüzündeki en büyük su rezervuarı olarak, insanlığın toplam hacminin yanında âdeta bir su damlası gibi kalıyor.

Devasa su kütlesi de rakamlardan da gördüğünüz gibi insanlığın oluşturduğu hacmi neredeyse hissetmez bile.

Deniz seviyesindeki artış ne kadar olurdu?

İnsanların okyanusa eklediği su hacminin okyanus hacmine oranını bulalım ve sonrasında da bu oranı deniz seviyesinin küresel yüzey alanına uygulayarak deniz seviyesindeki artışı görelim.

480.000.000 metreküp/1.332.000.000.000.000 yaptığımızda karşımıza 0.00000036 çıkıyor. Okyanusların toplam yüzey alanını ise 361.000.000.000.000 metrekare olarak alıyoruz.

İnsanların toplam hacmini okyanusların yüzey alanına böldüğümüzde de 0.00133 mm verisini elde ediyoruz.

Evet, yanlış duymadınız, bu kadar küçük bir artış! Bu kadar minik bir fark da dalga gibi su hareketleriyle hemen yok edilebilir türden.

Bu hesaplama ile aslında doğanın insan hacmi karşısında ne kadar devasa olduğunu da görüyoruz.

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