Siyah Ağırlıklı ve Renk Geçişlerine Sahip 6 Duvar Kağıdı

Siyahın gerçek tonunun bulunduğu duvar kağıtları cihazları daha da alımlı gösteriyor.

Duvar kağıtları akıllı telefonların arka planlarında yer edinerek, cihazlarımıza ayrı bir hava katar hale geldi. Günün her zamanı sürekli baktığımız akıllı telefon ekranları aynı zamanda ruh halimizi de bir hayli etkiliyor. Bu yazımızda ise sizler için siyahın gerçek tonunun bulunduğu ve OLED ekranlara şahane yakışan, 1242x2688 çözünürlüğünde 6 duvar kağıdını derledik.

Duvar kağıtlarını indirmek için; bağlantıya tıkladığınızda karşınıza çıkan fotoğrafa uzun bir şekilde basılı tutup cihazınıza kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda indirdiğiniz fotoğrafı cihazınızın duvar kağıdı yapmak için de galerinizden fotoğrafı bularak duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

İndirmek için buraya tıklayın.

İndirmek için buraya tıklayın.

İndirmek için buraya tıklayın.

İndirmek için buraya tıklayın.

İndirmek için buraya tıklayın.

İndirmek için buraya tıklayın.

Akıllı telefonlarımızın içinde gelen hazır duvar kağıtlarının dışına çıkmak, sıradanlıktan uzaklaşmamızı sağlayarak cihazımızın daha da hoş görünmesine ön ayak olacaktır. Yukarıda tam çözünürlükteki indirme bağlantılarını da verdiğimiz renk geçişlerine sahip duvar kağıtları ise hem sadelikleriyle hem de göze çarpan renkleriyle cihazınıza ayrı bir hava katacaktır.