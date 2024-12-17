Doğrudan Apple'dan geldiği iddia edilen yeni bir rapor, Apple'ın yeni iPad mini'yi 2026 yılında piyasaya süreceğini belirtiyor.

Yeni bir iddiaya göre Apple, 2026 yılında OLED ekrana sahip yeni bir iPad mini'yi piyasaya sürebilir. Dahası bu yeni iddia, hâlihazırda Apple'da çalışan bir yetkiliden geliyor.

iPad mini, düzenli olarak yenileniyor olsa da iPad Pro kadar ilgi görmediği düşünülen bir model ancak OLED ekrana sahip olacağı yeni model ile birlikte popülaritesinin ciddi oranda artması bekleniyor.

Apple'ın yeni iPad mini dışında planları da var

OLED teknolojisi, daha derin siyahlar, üstün görüş açıları ve çok daha iyi kontrast sunarak kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştiriyor. Apple’ın renk doğruluğuna olan bağlılığı düşünüldüğünde OLED ekranın iPad mini için en çok beklenen yeniliklerden biri olduğunu söylesek yalan olmaz.

Bununla birlikte yalnızca iPad mini değil, iPad Air modellerinin de bu teknolojiden faydalanacağı belirtiliyor. Rapora göre 11 inç ve 13 inç iPad Air modelleri, 2027 yılında OLED ekranlarla güncellenecek. Ayrıca Display Supply Chain Consultants (DSCC) analistlerinin raporlarına göre Apple'ın 18,8 inç ekrana sahip katlanabilir bir iPad üzerinde çalıştığı da söylentiler arasında.

Apple’ın genel stratejisi, 2026 ile 2028 yılları arasında ürünlerinde LED ekranlardan OLED ekranlara geçiş yapmak. Bunun yanı sıra şirketin maliyetleri azaltmak için daha ekonomik bir OLED üretim modeline geçebileceği de öne sürülüyor.

Peki siz OLED ekrana sahip bir iPad mini'yi satın almayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.