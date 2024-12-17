Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Apple ile yapılan Find My iş birliği ile ilgili konuştu. Bolat, özelliğin nasıl kullanılacağını da anlattı.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Find My teknolojisi üzerindeki yeniliklerden bahsetmiştik. iOS 18.2 hayatımıza giren yenilikler kapsamında Find My, kaybolan bir eşyanın konumunun üçüncü taraflarla paylaşılmasına imkân tanıyacaktı. Apple, bu yenilik için aralarında Türk Hava Yolları'nın da olduğu 15 kadar taşımacılık şirketi ile bir anlaşma gerçekleştirmişti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Apple ile yapılan iş birliğine ilişkin detaylar verdi. Bolat, konuyla ilgili açıklamasında özelliğin nasıl kullanılacağını da kısaca anlattı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın açıklaması:





iOS 18.2’nin yayınlanmasıyla birlikte yolcularımız artık AirTag veya Find My destekli cihazların bulunduğu ve aksaklık yaşanan bagajlarının konum bilgilerini ilgili ekiplerimizle paylaşabilecekler. Bu yenilik sayesinde bagajlarınızı hızla bulup size ulaştırabiliyor, operasyonel verimliliğimizi artırırken memnuniyetinizi de en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.



Bu özelliği kullanmak son derece kolay: Find My uygulaması üzerinden “Konum Paylaş” bağlantısı oluşturup, web sitemiz üzerinden paylaşmanız yeterli olacaktır. Paylaşılan konum bilgisi güvenli bir şekilde saklanır, yedi gün sonra otomatik olarak sona erer veya istediğiniz zaman sizin tarafınızdan devre dışı bırakılabilir. Çok yakında aynı özelliği mobil uygulamamız üzerinden de kullanabileceksiniz.



Türk Hava Yolları olarak, teknolojiyi seyahat deneyiminizi geliştirmek için kullanmaya kararlıyız. Hep birlikte daha iyi bir seyahat deneyimi yaşayabilmeniz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşekkürler Turkish Technology Türk Hava Yolları olarak, bagaj takip sistemimizi geliştirmek amacıyla Apple ile bir iş birliği gerçekleştirdiğimizi mutlulukla duyurduk.iOS 18.2’nin yayınlanmasıyla birlikte yolcularımız artık AirTag veya Find My destekli cihazların bulunduğu ve aksaklık yaşanan bagajlarının konum bilgilerini ilgili ekiplerimizle paylaşabilecekler. Bu yenilik sayesinde bagajlarınızı hızla bulup size ulaştırabiliyor, operasyonel verimliliğimizi artırırken memnuniyetinizi de en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.Bu özelliği kullanmak son derece kolay: Find My uygulaması üzerinden “Konum Paylaş” bağlantısı oluşturup,üzerinden paylaşmanız yeterli olacaktır. Paylaşılan konum bilgisi güvenli bir şekilde saklanır, yedi gün sonra otomatik olarak sona erer veya istediğiniz zaman sizin tarafınızdan devre dışı bırakılabilir. Çok yakında aynı özelliği mobil uygulamamız üzerinden de kullanabileceksiniz.Türk Hava Yolları olarak, teknolojiyi seyahat deneyiminizi geliştirmek için kullanmaya kararlıyız. Hep birlikte daha iyi bir seyahat deneyimi yaşayabilmeniz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşekkürler Turkish Technology